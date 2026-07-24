Χρηματιστήριο: Εβδομαδιαία κέρδη 1,86%, κράτησε «επαφή» με τις 2.500 μονάδες

H ελληνική αγορά παρέμεινε σε «επαφή» με το τεχνικά και ψυχολογικά σημαντικό όριο των 2.500 μονάδων, εν μέσω κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή, κατακόρυφης ανόδου των τιμών του πετρελαίου και επιφυλακτικότητας στις διεθνείς αγορές.

Αν και με αισθητά μειωμένο τζίρο σε σχέση με την πτωτική συνεδρίαση της Πέμπτης, μετοχές και δείκτες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας αντέδρασαν ανοδικά στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας.

Κινούμενος μόνιμα σε θετικό έδαφος, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.492,71 μονάδες ενισχυμένος 1,49%, καταγράφοντας συνολικά εβδομαδιαία κέρδη 1,86%.

Έτσι, η ελληνική αγορά παρέμεινε σε «επαφή» με το τεχνικά και ψυχολογικά σημαντικό όριο των 2.500 μονάδων. Εν μέσω της κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή, της κατακόρυφης ανόδου των τιμών του πετρελαίου και της επιφυλακτικότητας που επικράτησε στις διεθνείς αγορές, το Χρηματιστήριο της Αθήνας έδειξε ότι μπορεί να απορροφά εξωτερικούς κραδασμούς, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι επενδυτές έμειναν ανεπηρέαστοι από τις διεθνείς εξελίξεις.

Οι συνεδριάσεις της εβδομάδας χαρακτηρίστηκαν από νευρικότητα, καθώς η αγορά προσπαθούσε να αποτιμήσει τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Όμως το εύρος διακύμανσης του Γενικού Δείκτη, αν και αυξημένο, δεν εκτοξεύθηκε στα επίπεδα που είχαν καταγραφεί στις μεγαλύτερες αναταράξεις νωρίτερα εντός έτους. Ενδεικτικά, για την εβδομάδα που μόλις ολοκληρώθηκε, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε σε εύρος 80 περίπου μονάδων, αντίστοιχο της αμέσως προηγούμενης (86 μονάδες), τιμές που απέχουν αισθητά από τις εβδομαδιαίες διακυμάνσεις της τάξης των 200 μονάδων που καταγράφηκαν στις αρχές Μαρτίου ή άνω των 150 μονάδων στις αρχές Απριλίου.

Μοιραία, το ενδιαφέρον επενδυτών και αναλυτών θα παραμείνει στραμμένο στη Μέση Ανατολή και στις διακυμάνσεις των τιμών του πετρελαίου. Το Brent από τις αρχές Ιουλίου σημειώνει κατακόρυφη άνοδο, έχει επιστρέψει σε τιμές κοντά στα 100 δολάρια και, σύμφωνα με ξένους αναλυτές, είναι πιθανό να υπερβεί ξανά αυτό το επίπεδο τις επόμενες ημέρες, εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση της κατάστασης και αν οι παρασκηνιακές προσπάθειες διαμεσολάβησης δεν αποκτήσουν πιο ουσιαστικό χαρακτήρα. Όλα αυτά, ενώ η Τεχεράνη απειλεί να διακόψει πλήρως τη διέλευση και από τα Στενά του Μπαμπ αλ-Μαντέμπ. Ασφαλώς, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου πυροδοτεί ένα ντόμινο αυξημένων ανησυχιών για τον πληθωρισμό, αυξημένων αποδόσεων στην αγορά ομολόγων και αναθεωρημένων εκτιμήσεων για τις επόμενες κινήσεις των Fed και ΕΚΤ στο «μέτωπο» των επιτοκίων.

Εντός συνόρων, η ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται ιδιαίτερα πυκνή σε εταιρικές ανακοινώσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με το ενδιαφέρον να εστιάζει κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, στα αποτελέσματα των συστημικών τραπεζών. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης θα ανακοινώσουν αποτελέσματα η Τράπεζα Πειραιώς και ο ΟΤΕ, ενώ μετά το κλείσιμο θα ακολουθήσει η Noval Property. Την Πέμπτη 30 Ιουλίου πριν από το άνοιγμα θα δημοσιεύσουν αποτελέσματα η Εθνική Τράπεζα, η Optima και η Τιτάν, ενώ μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης θα ακολουθήσουν η Eurobank, η Euronext Athens και η Μοτοδυναμική. Η εβδομάδα ολοκληρώνεται με την Alpha Bank να δημοσιεύει αποτελέσματα την Παρασκευή 31 Ιουλίου.

Επιστρέφοντας στη συνεδρίαση της Παρασκευής, ανοδικά κινήθηκε και ο δείκτης των τραπεζών που ενισχύθηκε 2,25% στις 2.847,52 μονάδες, ενώ σε επίπεδο εβδομάδας «έγραψε» συνολικά κέρδη 4,98%. Στη σύνθεση του ΔΤΡ, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η ΕΤΕ, ενισχυμένη 3,26% στα 15,69 ευρώ. Πάνω απ΄3% ενισχύθηκε και η CrediaBank (+3,08%), και ακολούθησαν οι μετοχές των Eurobank (+2,61%), Τρ. Κύπρου (+2,16%), Τρ. Πειραιώς (+2%) και Optima (+2%). Με οριακά κέρδη έκλεισε και η Alpha Bank (+0,05%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1,9:1 με 73 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 38 σε αρνητικό και 40 αμετάβλητους.

Ο συνολικός ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε σε 261,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 55,99 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές. Εξ αυτών, στην Alpha Bank διακινήθηκαν πακέτα συνολικής αξίας 14,24 εκατ. ευρώ, στην Τρ. Πειραιώς πακέτα αξίας 12,69 εκατ. ευρώ και στην AKTOR πακέτα αξίας 11,07 εκατ. ευρώ.

Ξεχώρισε επίσης η ΕΚΤΕΡ, όπου πέρασαν διαδοχικά πακέτα 1,62 εκατ. μετοχών, που αντιστοιχούν στο 5,85% του μετοχικού της κεφαλαίου, συνολικής αξίας 8,12 εκατ. ευρώ, όλα στην τιμή των 5 ευρώ ανά μετοχή.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap, πέραν των τραπεζών, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι τίτλοι των ΟΤΕ (+2,61%), ElvalHalcor (+2,49%) και ΕΥΔΑΠ (+2,38%). Ακολούθησαν ανοδικά οι Τιτάν (+1,89%), Coca-Cola HBC (+1,78%), Lamda Development (+1,49%), Motor Oil (+1,36%), ΔΕΗ (+1,26%) και Aegean (+1,03%) και, με κέρδη μικρότερα του 1%, οι μετοχές των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,80%), ΔΑΑ (+0,59%), Aktor (+0,18%) και Metlen (+0,09%). Αμετάβλητες έκλεισαν οι μετοχές των Allwyn και Jumbo στα 12,85 ευρώ και 22,98 ευρώ αντίστοιχα.

Σε αρνητικό έδαφος βρέθηκαν οι Cenergy (-1,40%), Viohalco (-1,26%) και Helleniq Energy (-0,72%).