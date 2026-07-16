Δούκας: Ζητάμε γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτιρίων στην Κυψέλη

Σειρά μέτρων και μελετών από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες για την αποκατάσταση και την ασφάλεια των οικημάτων που υπέστησαν βλάβες κατά τις εργασίες του μετρό, στην Κυψέλη ζήτησε ο δήμαρχος Αθηναίων.

Σειρά μέτρων και μελετών από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες για την αποκατάσταση και την ασφάλεια των οικημάτων που υπέστησαν βλάβες κατά τις εργασίες του μετρό, στην Κυψέλη ζήτησε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας μετά τη συνάντηση που είχε στο δημαρχείο με αντιπροσωπεία της Ελληνικό Μετρό και κατοίκων της πληγείσας περιοχής. Αντικείμενο της συζήτησης ήταν οι ρωγμές και οι βλάβες που έχουν παρουσιαστεί σε 200 διαμερίσματα της περιοχής, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες του μετρό.

Σε δηλώσεις που ακολούθησαν μετά την «πολύ αναλυτική συζήτηση», με στελέχη και τη διοίκηση της «Ελληνικό Μετρό όπως είπε, ο κ. Δούκας υπογράμμισε την «ενεργή στάση» της Δημοτικής Αρχής στο πλευρό των κατοίκων, λέγοντας: «Ζητήσαμε, πρώτον, να υπάρξουν γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτιρίων και ανεξάρτητος δημόσιος φορέας, ο οποίος να πιστοποιήσει ότι τα κτίρια αυτά είναι εντάξει στατικά. Δεύτερον, να προχωρήσουν οι αποζημιώσεις και οι αποκαταστάσεις, όπως προβλέπει ο νόμος. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή, για όλους αυτούς τους λόγους, ο μετροπόντικας έχει σταματήσει. Περιμένουμε, από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες να μας ενημερώσουν για το πώς θα προχωρήσει η διαδικασία το αμέσως επόμενο διάστημα. Τρίτον, ζητάμε αναλυτική ενημέρωση μόλις εκδοθεί το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων, σχετικά με τη διαδικασία επανεκκίνησης των εργασιών στην Κυψέλη. Είμαστε εδώ μαζί με τους κατοίκους για να παρακολουθούμε από κοντά όλες τις εξελίξεις. Θέλουμε τη Γραμμή 4 του Μετρό, αλλά θέλουμε όλα να γίνονται σε συνθήκες ασφάλειας, όπως προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις».

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι των κατοίκων παρουσίασαν την εικόνα που επικρατεί στην περιοχή και μετέφεραν τις ανησυχίες και τα αιτήματά τους για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, κατά τη χθεσινή συνεδρίασή του, ζήτησε την άμεση λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την ασφάλεια των κατοίκων και της περιουσίας τους, την πλήρη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν τις βλάβες, την ταχεία αποκατάστασή τους, καθώς και τη διαρκή ενημέρωση των πολιτών για την εξέλιξη των σχετικών ενεργειών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ