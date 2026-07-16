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Συρία: Οι αρχές απέτρεψαν απόπειρα λαθραίας εισαγωγής όπλων για την Χεζμπολάχ

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Συρία: Οι αρχές απέτρεψαν απόπειρα λαθραίας εισαγωγής όπλων για την Χεζμπολάχ
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Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει τον Ιούνιο ότι μίλησε με τον σύρο πρόεδρο Άχμαντ αλ-Σαρά σχετικά με την καταπολέμηση της Χεζμπολάχ.

Οι συριακές αρχές απέτρεψαν απόπειρα να εισαχθεί λαθραία από τα σύνορα με το Ιράκ ένα φορτίο προηγμένων όπλων και πυραύλων, μετέδωσε σήμερα το κρατικό συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA, επικαλούμενο πηγή στο υπουργείο Εσωτερικών, η οποία δήλωσε πως προκαταρκτικές έρευνες έδειξαν ότι το φορτίο προοριζόταν για τη φιλοϊρανική λιβανική οργάνωση Χεζμπολάχ.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει τον Ιούνιο ότι μίλησε με τον σύρο πρόεδρο Άχμαντ αλ-Σαρά σχετικά με την καταπολέμηση της Χεζμπολάχ.

Οι πρώην αντάρτες, οι οποίοι κυβερνούν τώρα τη Συρία, πολεμούσαν για χρόνια εναντίον της Χεζμπολάχ, καθώς η εν λόγω οργάνωση έστελνε μαχητές για να υποστηρίξουν τον τότε πρόεδρο της Συρίας Μπασάρ αλ-Άσαντ στον εμφύλιο πόλεμο.

Από το γραφείο του Προέδρου του Λιβάνου Ζοζέφ Αφούν ανακοινώθηκε ότι ο Σαρά τον διαβεβαίωσε πως η Συρία δεν πρόκειται να υποστηρίξει κάποια πλευρά στις εσωτερικές υποθέσεις του Λιβάνου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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tags:
Συρία
Λίβανος
Χεζμπολάχ
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