Έφυγε από τη ζωή η Ουαλή τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ

Πέθανε σε ηλικία 75 ετών η Ουαλή τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ, όπως μεταδίδει το BBC.

Η Ουαλή τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ, που μεσουράνησε τη δεκαετία του 1980 με μπαλάντες όπως "Total Eclipse of the Heart" και "Holding Out ⁠for ⁠a ⁠Hero", πέθανε σε ηλικία 75 ετών.

Η τραγουδίστρια πέθανε χθες βράδυ σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, λόγω της ασθένειας για την οποία λάμβανε ιατρική φροντίδα, όπως μεταδίδει το BBC, επικαλούμενο ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Μπόνι Τάιλερ. Το Μάιο, η Τάιλερ εισήχθη σε νοσοκομείο στο Φάρο της Πορτογαλίας για μια επείγουσα επέμβαση στο έντερο και στη συνέχεια έμεινε σε τεχνητό κώμα για να διευκολυνθεί η ανάρρωσή της. Τον περασμένο μήνα, εκπρόσωπός της δήλωσε ότι βγήκε από το τεχνητό κώμα αλλά πως η κατάσταση της υγείας της ήταν σοβαρή και παρέμενε σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Η χαρακτηριστική βραχνάδα που έκανε τη φωνή της άμεσα αναγνωρίσιμη οφειλόταν σε ένα ατύχημα. Ύστερα από εγχείρηση στις φωνητικές χορδές το 1977, οι γιατροί τής συνέστησαν αφωνία. Ωστόσο η ίδια μια μέρα έβαλε τις φωνές πάνω στα νεύρα της, κάτι που αλλοίωσε για πάντα τη χροιά της.

Έξι χρόνια αργότερα, η Ουαλή τραγουδίστρια θα κυκλοφορήσει το πιο γνωστό της κομμάτι, το "Total Eclipse of the Heart", που της χάρισε μια υποψηφιότητα για Βραβείο Γκράμι. Στις αρχές του 2026, δηλαδή 43 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το τραγούδι αυτό έχει ακουστεί περισσότερο από 1 δισεκ. φορές στο Spotify.

Λίγο αργότερα, κυκλοφόρησε το "Holding Out for a Hero", μια ακόμα ροκ μπαλάντα, που βοήθησε την Τάιλερ να αφήσει το στίγμα της στη βρετανική ποπ σκηνή. Και τα δύο τραγούδια έχουν ακουστεί σε ταινίες, τηλεοπτικά σόου και διαφημίσεις.

Από τη δεκαετία του 1990 και έπειτα, γνώρισε περισσότερες επιτυχίες στη Νορβηγία, την Αυστρία και τη Γαλλία από ό,τι στην πατρίδα της, αν και εκπροσώπησε τη Βρετανία στο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το 2013 και έγινε Μέλος του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, για την προσφορά της στη μουσική, το 2022.

Η Τάιλερ παντρεύτηκε το 1972 τον Ρόμπερτ Σάλιβαν, επιχειρηματία στον τομέα ακινήτων, τον πρώτο σοβαρό της δεσμό. «Συνεχίζω να είμαι ακόμα πολύ ερωτευμένη μαζί του και εκείνος με μένα», δήλωσε 40 χρόνια αργότερα. Το ζευγάρι δεν απέκτησε παιδιά.

Το πραγματικό της όνομα ήταν Γκέινορ Χόπκινς –που ποτέ δεν της άρεσε. Όταν ρωτήθηκε πώς επέλεξε το καλλιτεχνικό όνομα με το οποίο έγινε γνωστή, είχε δηλώσει στο ραδιοφωνικό σταθμό του BBC στην Ουαλία: «Πήρα μια εφημερίδα και προσπάθησα να γράψω σε μια λίστα όλα τα μικρά ονόματα που έβρισκα και σε μια άλλη όλα τα επίθετα. Τις κοίταξα και τις δύο και κατέληξα στο Μπόνι Τάιλερ».

«Και ήταν ένα υπέροχο όνομα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ