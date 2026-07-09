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Ανάκληση προϊόντων χούμους από τον ΕΦΕΤ

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Ανάκληση προϊόντων χούμους από τον ΕΦΕΤ
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Τα εν λόγω προϊόντα διακινήθηκαν σε διάφορες επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων.

Ο ΕΦΕΤ και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, ενημερώθηκε από την εταιρεία ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΑΕ ότι στο πλαίσιο αυτοελέγχου της, διαπιστώθηκε, μετά από μικροβιολογική ανάλυση, η παρουσία Salmonella spp σε παρτίδα πρώτης ύλης (ταχίνι) που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή παρτίδων προϊόντων «ΧΟΥΜΟΥΣ».

Η εταιρεία ΑΜΒΡΟΣΙΑ προχώρησε ήδη σε ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων από την αγορά. Πρόκειται για τα προϊόντα με ονομασία πώλησης «ΧΟΥΜΟΥΣ» με την επωνυμία της εταιρείας ΑΜΒΡΟΣΙΑ αλλά και προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (ΜΙΚΡΕΣ ΦΑΡΜΕΣ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ ιδιωτική ετικέτα της εταιρείας ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ και ΧΟΥΜΟΥΣ ΕΚΛΕΚΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ιδιωτική ετικέτα της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ -DISCOUNT MARKT).

Τα εν λόγω προϊόντα διακινήθηκαν σε διάφορες επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων. Η εταιρεία ΑΜΒΡΟΣΙΑ έχει ήδη ζητήσει την ανάκληση των επίμαχων προϊόντων από τους πελάτες της. Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί τα συγκεκριμένα προϊόντα να μην τα καταναλώσουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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