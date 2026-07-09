ΛΔ Κονγκό: Τουλάχιστον 600 άνθρωποι έχουν πεθάνει από την επιδημία Έμπολα

Τουλάχιστον 600 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό λόγω της επιδημίας Έμπολα που έχει ξεσπάσει εκεί.

Τουλάχιστον 600 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό λόγω της επιδημίας Έμπολα που έχει ξεσπάσει εκεί, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) που βασίζεται σε στοιχεία των υγειονομικών αρχών της χώρας.

Ο Έμπολα, που μεταδίδεται μέσω της επαφής με τα σωματικά υγρά του ασθενούς και προκαλεί αιμορραγικό πυρετό, έχει σκοτώσει περισσότερους από 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία 50 χρόνια. Η πιο φονική επιδημία του ιού στη ΛΔ Κονγκό είχε προκαλέσει τον θάνατο σχεδόν 2.300 ανθρώπων σε σύνολο 3.500 καταγεγραμμένων κρουσμάτων από το 2018 ως το 2020.

Από την έναρξη της τρέχουσας επιδημίας, επισήμως στα μέσα Μαΐου, έχουν καταγραφεί στη ΛΔ Κονγκό 600 θάνατοι σε σύνολο 1.759 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, επεσήμανε ο ΠΟΥ σε ενημέρωσή του με ημερομηνία 7 Ιουλίου. Στη γειτονική Ουγκάντα ο απολογισμός παραμένει αμετάβλητος, με δύο θανάτους και 20 επιβεβαιωμένα κρούσματα.

«Η επιδημία εξακολουθεί να εξαπλώνεται και η πραγματική της κλίμακα δεν έχει διαπιστωθεί πλήρως ακόμη», είχε επισημάνει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα η Αν Άνσια, εκπρόσωπος του ΠΟΥ στη ΛΔ Κονγκό.

«Παρά τις ενθαρρυντικές προόδους εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε μεγάλες προκλήσεις. Τα υπάρχοντα κέντρα θεραπείας λειτουργούν στο 90% των δυνατοτήτων τους, γεγονός που ασκεί σημαντικές πιέσεις στην υγειονομική απάντηση», πρόσθεσε.

Το επίκεντρο της επιδημίας, που ενδέχεται να διαρκέσει πολλούς μήνες, βρίσκεται στην Ιτούρι, μια επαρχία στη βορειοανατολική ΛΔ Κονγκό, που συνορεύει με το Νότιο Σουδαν και την Ουγκάντα. Ο ιός έχει εντοπιστεί και στις γειτονικές επαρχίες Βόρειο και Νότιο Κίβου, οι πρωτεύουσες των οποίων όπως και μεγάλες περιοχές τους ελέγχονται από την ένοπλη αντικυβερνητική οργάνωση Μ23.

«Οι μετακινήσεις του πληθυσμού, η επίμονη ανασφάλεια και το εύθραυστο σύστημα υγείας εξακολουθούν να περιπλέκουν τις προσπάθειες να τεθεί υπό έλεγχο η επιδημία», υπογράμμισε η Άνσια, προειδοποιώντας ότι «οι ανθρωπιστικές ανάγκες παραμένουν μεγάλες, κυρίως σε ό,τι αφορά την προστασία των αμάχων, την πρόσβαση σε τρόφιμα και σε βασικές υπηρεσίες υγείας».

Η 17η επιδημία Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό, που κηρύχθηκε επισήμως στις 15 Μαΐου, οφείλεται στο στέλεχος Bundibugyo του ιού για το οποίο δεν υπάρχει εμβόλιο ή θεραπεία.

Στις 2 Ιουλίου ξεκίνησαν κλινικές δοκιμές πάνω σε δύο θεραπείες για αυτό το σπάνιο στέλεχος, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ο οποίος χορήγησε επίσης άδεια έκτακτης χρήσης στο πρώτο μοριακό διαγνωστικό τεστ για τον ιό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ