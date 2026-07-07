Μακρόν: «Η Γαλλία είναι ένας αξιόπιστος και σταθερός εταίρος της Συρίας»

Η Γαλλία είναι έτοιμη να συμβάλει στην ανοικοδόμηση της συριακής οικονομίας και του τραπεζικού τομέα, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στη Δαμασκό.

Η Γαλλία είναι έτοιμη να συμβάλει στην ανοικοδόμηση της συριακής οικονομίας και του τραπεζικού τομέα, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στη Δαμασκό. «Η Γαλλία είναι ένας αξιόπιστος και σταθερός εταίρος της Συρίας και έχει πάντοτε υποστηρίξει τα συμφέροντα του συριακού λαού», πρόσθεσε.

«Θέλουμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την αναδόμηση του τραπεζικού τομέα. Η Γαλλία συνδράμει την κεντρική τράπεζα της Συρίας», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας στο πλευρό του προέδρου της Συρίας Αχμαντ αλ-Σάρα κατά την διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών τους στο προεδρικό μέγαρο.

Από την πλευρά του ο Σύρος πρόεδρος εξέφρασε την επιθυμία η Γαλλία να γίνει «ο πρώτος εταίρος» της χώρας του την ώρα που ξαναβρίσκει τον ρόλο της ως «σταυροδρόμι των παγκόσμιων διαύλων» μετά τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

Εγκαινιάζοντας οικονομικό φόρουμ στο προεδρικό μέγαρο της Δαμασκού μαζί με τον Εμανουέλ Μακρόν, ο πρόεδρος της Συρίας δήλωσε ότι η κρίση αυτή υπογράμμισε «την σημασία της γεωγραφικής θέσης της Συρίας, που ξαναβρίσκει ζωτικής σημασίας ρόλο ως σταυροδρόμι των παγκόσμιων διαύλων». «Και στη διαδρομή αυτή επιθυμούμε η Γαλλία να είναι ο πρώτος εταίρος μας», πρόσθεσε ο Αχμαντ αλ-Σάρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ