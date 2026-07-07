Υγεία

Τα οφέλη του αγγουριού για την υγεία και τη διατροφή

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Τα οφέλη του αγγουριού για την υγεία και τη διατροφή
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Πλούσια σε νερό και θρεπτικά συστατικά, τα αγγούρια συμβάλλουν στην ενυδάτωση, την πέψη και τη συνολική ευεξία, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Ένα από τα πιο δροσιστικά καλοκαιρινά λαχανικά, τα αγγούρια αξίζουν πολύ περισσότερη αγάπη από όση συνήθως λαμβάνουν. Πολύ συχνά εμφανίζονται ως μερικές θλιβερές φέτες πάνω σε μια πράσινη σαλάτα, όμως στην πραγματικότητα έχουν πολλές ακόμη νόστιμες δυνατότητες που αξίζει να εξερευνήσετε. Παρακάτω θα βρείτε μερικούς εξαιρετικούς λόγους για να καταναλώνετε αγγούρια πιο συχνά, καθώς και πολλούς τρόπους για να τα απολαύσετε.

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