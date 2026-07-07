ΠΟΜΙΔΑ: Προτείνει τη μόνιμη λειτουργία της πλατφόρμας απογραφής ανελκυστήρων

Όχι μόνον για να μπορέσουν να δηλώσουν τους ανελκυστήρες τους όσοι για οποιοδήποτε λόγο το παρέλειψαν, αλλά και για να δηλώνεται στο μέλλον κάθε νέος ή παλαιός ανελκυστήρας που θα τίθεται σε λειτουργία, όπως ανάφερει η ΠΟΜΙΔΑ.

Την μόνιμη λειτουργία της πλατφόρμας του Μητρώου Απογραφής Ανελκυστήρων πρότεινε η ΠΟΜΙΔΑ με επιστολή της προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, όχι μόνον για να μπορέσουν να δηλώσουν τους ανελκυστήρες τους όσοι για οποιοδήποτε λόγο το παρέλειψαν, αλλά και για να δηλώνεται στο μέλλον κάθε νέος ή παλαιός ανελκυστήρας που θα τίθεται σε λειτουργία, ώστε να αρθεί το σημερινό "αδιέξοδο" από την αδυναμία υποβολής οποιασδήποτε δήλωσης στην πλατφόρμα αυτή, ακόμη και με επιβολή του προβλεπόμένου προστίμου.

Ειδικότερα Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

«Την 30.6.2026 έληξε η προθεσμία απογραφής των ανελκυστήρων της χώρας στο Μητρώο Ανελκυστήρων, τα αποτελέσματα της οποίας περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και έκλεισε και η σχετική πλατφόρμα, με αποτέλεσμα σήμερα πλέον ουδείς μπορεί να υποβάλει δήλωση, έστω και με τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Επειδή η επεξεργασία των στοιχείων της απογραφής και η λήψη αποφάσεων για τα περαιτέρω θα πάρει ικανό χρόνο, πιστεύουμε δε ότι εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικός αριθμός ιδιοκτητών και διαχειριστών ή και πολυκατοικιών χωρίς διαχειριστή, αλλά και συντηρητών, που από ελλιπή πληροφόρηση, ασυνεννοησία ή εσφαλμένη αντίληψη περί των συνεπειών της μη δήλωσης, δεν έχουν δηλώσει τους ανελκυστήρες που κατέχουν ή συντηρούν, αλλά και πέραν αυτού, υπάρχει γενικότερη ανάγκη μόνιμης δυνατότητας υποβολής δηλώσεων σχετικά με τους ανελκυστήρες, σας προτείνουμε να προχωρήσετε σε μόνιμη λειτουργία της παραπάνω πλατφόρμας, ακόμη και όταν ενεργοποιηθεί στο μέλλον το Εθνικό Μητρώο Ανελκυστήρων, για τις εξής περιπτώσεις:

1. Δήλωση υφισταμένων ανελκυστήρων. Να υπάρχει πάντοτε δυνατότητα δήλωσης υφισταμένων ανελκυστήρων από ιδιοκτήτες ή συντηρητές μέχρι 31.12.2026 χωρίς πρόστιμο και εν συνεχεία να παραμείνει ανοικτή από 1.1.2027 και στο εξής για δηλώσεις που θα υποβάλλονται με ταυτόχρονη επιβολή του προβλεπομένου προστίμου.

2. Δήλωση νέων ή επαναλειτουργούντων ανελκυστήρων. Να προβλεφθεί ότι κάθε νέος ανελκυστήρας που εγκαθίσταται και τίθεται σε λειτουργεία για πρώτη φορά, και κάθε επανανενεργοποιούμενος ανελκυστήρας που έχει δηλωθεί σε ακινησία στην πλατφόρμα, θα μπορεί αυτό να δηλώνεται εντός τριμήνου από την έναρξη λειτουργίας ή επαναλειτουργίας του χωρίς πρόστιμο.

3. Πρόγραμμα επιδότησης. Η παράταση της διαδικασίας αυτής θα σας δώσει το χρόνο όχι μόνον να ολοκληρωθεί η εικόνα για τους παλαιούς και νέους ανελκυστήρες της χώρας, και να σχεδιαστεί η σταδιακή επιθεώρηση και αναβάθμιση των ανελκυστήρων, αλλά και για να εξευρεθούν πόροι για τη δημιουργία του απολύτως αναγκαίου προγράμματος επιδότησης των διαχειρίσεων των παλαιών πολυκατοικιών σε περιοχές με χαμηλή αντικειμενική τιμή ζώνης, χωρίς το οποίο θα είναι αδύνατη η υλοποίηση της αναβάθμισης των συστημάτων ασφαλείας τους, η οποία εκ των πραγμάτων θα αρχίσει από τους παλαιούς ανελκυστήρες.».