Πολιτική | Ελλάδα

Υποκλοπές Predator: Κατατέθηκαν οι πρώτες 8 αγωγές από θύματα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Υποκλοπές Predator: Κατατέθηκαν οι πρώτες 8 αγωγές από θύματα - Στο «εδώλιο» Intellexa και 13 πρόσωπα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Kαταιγιστική εξέλιξη στην υπόθεση με τις τηλεφωνικές υποκλοπές, καθώς κατατέθηκαν ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών οι πρώτες οκτώ αγωγές θυμάτων του παράνομου λογισμικού Predator.

Kαταιγιστική εξέλιξη στην υπόθεση με τις τηλεφωνικές υποκλοπές, καθώς κατατέθηκαν ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών οι πρώτες οκτώ αγωγές θυμάτων του παράνομου λογισμικού Predator.

Οι αγωγές, όπως εξήγησε ο δικηγόρος των θυμάτων Ζαχαρίας Κεσσές, στρέφονται κατά της εταιρείας Intellexa και 13 φυσικών προσώπων που κατηγορούνται για τη συγκρότηση και λειτουργία του σχετικού δικτύου, με τους ενάγοντες να διεκδικούν αποζημίωση ύψους 1.000.000 ευρώ ο καθένας, για ηθική βλάβη.

Διαβάστε περισσότερα στο reader.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Το «Ρετιρέ» του Σαμαρά ξανά στις οθόνες - Ποιον ξέχασε ο Τσίπρας - Ο «μπελάς» Σγουρός

Ράλι και καχυποψία - Η τριάδα και η έκπληξη της Motor Oil - Το νέο σουβενίρ της Μυκόνου

Με Dior ο γάμος της δεκαετίας - Μεγάλη νίκη για LVMH

tags:
Predator
Υποκλοπές
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider