Υποκλοπές Predator: Κατατέθηκαν οι πρώτες 8 αγωγές από θύματα - Στο «εδώλιο» Intellexa και 13 πρόσωπα

Kαταιγιστική εξέλιξη στην υπόθεση με τις τηλεφωνικές υποκλοπές, καθώς κατατέθηκαν ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών οι πρώτες οκτώ αγωγές θυμάτων του παράνομου λογισμικού Predator.

Kαταιγιστική εξέλιξη στην υπόθεση με τις τηλεφωνικές υποκλοπές, καθώς κατατέθηκαν ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών οι πρώτες οκτώ αγωγές θυμάτων του παράνομου λογισμικού Predator.

Οι αγωγές, όπως εξήγησε ο δικηγόρος των θυμάτων Ζαχαρίας Κεσσές, στρέφονται κατά της εταιρείας Intellexa και 13 φυσικών προσώπων που κατηγορούνται για τη συγκρότηση και λειτουργία του σχετικού δικτύου, με τους ενάγοντες να διεκδικούν αποζημίωση ύψους 1.000.000 ευρώ ο καθένας, για ηθική βλάβη.

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