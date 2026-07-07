Φιντάν: Αιχμές για τους περιορισμούς στην ευρωπαϊκή άμυνα και αισιοδοξία για τη συμμετοχή Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Την ανάγκη να συμμετέχει η Τουρκία ισότιμα στις ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τους περιορισμούς που επιβάλλονται στην αμυντική συνεργασία, υπογράμμισε ο Φιντάν.

Την ανάγκη να συμμετέχει η Τουρκία ισότιμα στις ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τους περιορισμούς που επιβάλλονται στην αμυντική συνεργασία, υπογράμμισε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Μιλώντας σε εκδήλωση στην Άγκυρα, αλλά και με ανάρτησή του για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Χ. Φιντάν υποστήριξε ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια δεν μπορεί να περιοριστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ χαρακτήρισε ως δυσκολότερη πρόκληση την εξασφάλιση της συμμετοχής του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Χ. Φιντάν μίλησε στην εκδήλωση με τίτλο «Η ευρωπαϊκή ασφάλεια μετά τη Σύνοδο της Άγκυρας: Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ σε όλη την Ευρώπη», που διοργάνωσαν στην Άγκυρα το Κέντρο Στρατηγικών Ερευνών (SAM) του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών και το Chatham House, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο της Τουρκίας στις ευρωπαϊκές αμυντικές εξελίξεις.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και απαιτεί μια πιο ολιστική προσέγγιση, στην οποία η Τουρκία διαδραματίζει, όπως είπε, «κεντρικό ρόλο».

Υποστήριξε ακόμη ότι η αμυντική βιομηχανία του ΝΑΤΟ δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά μέσα από το πλαίσιο της ΕΕ, επισημαίνοντας ότι χώρες όπως η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαθέτουν ισχυρή αμυντική βιομηχανία, αποτελούν «φυσικούς και αναγκαίους εταίρους» της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας.

Σε μία σαφή αιχμή κατά των περιορισμών που εφαρμόζονται στις ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες - αναφορά που στην Άγκυρα συνδέεται με το πρόγραμμα SAFE και το ελληνικό και κυπριακό μπλόκο στη συμμετοχή της Τουρκίας - ο Φιντάν υποστήριξε ότι οι περιορισμοί στην αμυντική-βιομηχανική συνεργασία αποδυναμώνουν την αποτελεσματικότητα και επιβραδύνουν την αντίδραση της Ευρώπης.

Ο Χ. Φιντάν υποστήριξε επίσης ότι η Τουρκία στηρίζει την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Ουκρανίας, σημειώνοντας παράλληλα ότι η διατήρηση ανοικτών διαύλων διαλόγου με τη Ρωσία είναι απαραίτητη για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι προειδοποιήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Ευρώπη για μεγαλύτερο επιμερισμό των αμυντικών βαρών δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως ψυχολογική πίεση ή απειλή, αλλά ως ανάγκη να αναλάβει η Ευρώπη περισσότερες ευθύνες.

Αναφερόμενος στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Χ. Φιντάν εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι δεν θα κυριαρχήσει κλίμα αλληλοκατηγοριών μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως δήλωσε: «Το δυσκολότερο μέρος της Συνόδου ήταν να πειστεί ο Τραμπ να συμμετάσχει. Αφού το πετύχαμε αυτό, ξεπεράσαμε το δυσκολότερο εμπόδιο».

Ανάρτηση για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, την οποία επικαλούνται τουρκικές διπλωματικές πηγές, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι η Άγκυρα είναι έτοιμη να φιλοξενήσει μια Σύνοδο που θα καθορίσει το μέλλον της Συμμαχίας.

Ο Φιντάν ανέφερε: «Η σκηνή είναι έτοιμη στην Άγκυρα. Υπό την ηγεσία του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η Τουρκία είναι έτοιμη να υποδεχθεί τα μέλη του ΝΑΤΟ σε αυτή την κρίσιμη στιγμή που θα καθορίσει το μέλλον της Συμμαχίας».

Και συνέχισε: «Οι αποφάσεις που θα ληφθούν στην Άγκυρα δεν θα αντιμετωπίσουν μόνο τα επείγοντα προβλήματα, αλλά θα διαμορφώσουν και το ευρωατλαντικό περιβάλλον ασφαλείας των επόμενων ετών. Η συλλογική άμυνα εξακολουθεί να αποτελεί την ουσία του ΝΑΤΟ, όμως το στρατηγικό περιβάλλον αλλάζει. Οι απειλές έχουν γίνει πολυδιάστατες, ταχύτερες και πιο σύνθετες. Τα παραδοσιακά κριτήρια δεν αντανακλούν πλέον αυτή την πραγματικότητα. Αυτό που έχει πλέον σημασία είναι τα αποτελέσματα: οι δυνατότητες ανάπτυξης δυνάμεων, η βιομηχανική ικανότητα και η επιχειρησιακή ετοιμότητα. Η ισχυρότερη συμβολή της Ευρώπης είναι ζωτικής σημασίας. Ωστόσο, οι περιορισμοί που επιβάλλονται στην αμυντική-βιομηχανική συνεργασία αποδυναμώνουν την αποτελεσματικότητα και επιβραδύνουν την ανταπόκριση. Αυτοί οι περιορισμοί έχουν μετατραπεί σε στρατηγικό βάρος. Οι ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες πρέπει να περιλαμβάνουν πλήρως όλους τους συμμάχους του ΝΑΤΟ. Το ουσιαστικό ζήτημα δεν είναι μόνο πώς θα αντιδράσουμε, αλλά και πώς θα οργανώσουμε τη συνεργασία ώστε να ανταποκρίνεται στις σημερινές πραγματικότητες. Η Σύνοδος της Άγκυρας θα αποτελέσει οδηγό για την προσαρμογή των δομών της Συμμαχίας στον κόσμο που αντιμετωπίζει σήμερα. Ο στόχος της Τουρκίας είναι σαφής: μια Συμμαχία πιο συνεκτική, πιο ικανή και πιο ανθεκτική».

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ ο Χακάν Φιντάν συναντήθηκε επίσης στην Άγκυρα με την συμπρόεδρο της Ομάδας Παρακολούθησης του ΝΑΤΟ στη Γερουσία των ΗΠΑ Τζιν Σαχίν, τους γερουσιαστές Κρίστοφερ Κουνς, Ντικ Ντέρμπιν και Μάικ Ράουντς, καθώς και με το μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τέρνερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ