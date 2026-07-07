Τα καλύτερα ματς που είδαμε μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ - και ποια περιμένουμε με αγωνία

Το Μουντιάλ φέτος έχει βάλει σκοπό να μας στείλει όλους στον καρδιολόγο, μιας και οι παραδοσιακές… δυνάμεις του παγκόσμιου ποδοσφαίρου καταρρέουν η μία μετά την άλλη, τα αουτσάιντερ κάνουν πάρτι και οι στοιχηματικές εταιρίες τρίβουν τα χέρια τους.

Το Μουντιάλ φέτος έχει βάλει σκοπό να μας στείλει όλους στον καρδιολόγο, μιας και οι παραδοσιακές… δυνάμεις του παγκόσμιου ποδοσφαίρου καταρρέουν η μία μετά την άλλη, τα αουτσάιντερ κάνουν πάρτι και οι στοιχηματικές εταιρίες τρίβουν τα χέρια τους.

Αν έχασες τον ύπνο σου παρακολουθώντας, σε καταλαβαίνουμε απόλυτα. Δες τις μεγαλύτερες αθλητικές βόμβες που έχουμε ζήσει μέχρι στιγμής στο τουρνουά αλλά και ποια ματς ανυπομονούμε να δούμε ακόμα!

1. Το «θαύμα» της Νορβηγίας και ο αποκλεισμός της Βραζιλίας

Αν κάποιος μας έλεγε πριν το τουρνουά ότι η Βραζιλία, Η ΒΡΑΖΙΛΙΑ, θα αποκλειόταν στη φάση των «16» από τη Νορβηγία, θα τον στέλναμε για εξετάσεις.

Κι όμως, στο στάδιο της Νέας Υόρκης, ο Erling Haaland αποφάσισε να ντυθεί... Thor. Με δύο προσωπικά γκολ (στο 79' και στο 90'), ο ξανθός γίγαντας «πάγωσε» τη Σελεσάο, γράφοντας το ιστορικό 1-2. Το μόνο που κατάφερε η Βραζιλία ήταν να μειώσει με ένα πέναλτι του Νεϊμάρ στις καθυστερήσεις, το οποίο πανηγυρίστηκε περίπου όσο μια φορολογική δήλωση.

Οι Νορβηγοί συνεχίζουν στα προημιτελικά και οι Βραζιλιάνοι ψάχνουν να βρουν τι πήγε στραβά, πέρα από το ότι έπρεπε να μαρκάρουν ένα τρένο χωρίς φρένα.

2. Το θρίλερ του «Αζτέκα»: Μεξικό - Αγγλία 2-3 στη φάση των «16»

Αν το Μεξικό είχε καταφέρει να κρατήσει το μηδέν στην άμυνα για ακόμα ένα ματς, θα μιλούσαμε για σίγουρο θαύμα καθώς, μέχρι να συναντήσουν την Αγγλία στο Εστάδιο Αζτέκα, δεν είχαν δεχτεί ούτε γκολ για δείγμα. Και μετά... ήρθε η απόλυτη καταστροφή.

Η Αγγλία έμεινε σε κάποια φάση με 10 παίκτες αλλά ευτυχώς ο Μπέλινγκχαμ θυμήθηκε ότι είναι… ο Μπέλινγκχαμ, πέταξε δύο γκολάκια και έφερε στα συγκαλά τους όλα τα πάμε στοίχημα προγνωστικά. Ο Χάρι Κέιν έβαλε κι ένα πέναλντι λίγο αργότερα, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε.

3. Το Πράσινο Ακρωτήρι κόντεψε να τρελάνει τον Μέσι στη φάση των «32»

Εδώ μιλάμε για το απόλυτο «Δαυίδ εναντίον Γολιάθ». Το Πράσινο Ακρωτήρι, στην πρώτη του εμφάνιση σε Μουντιάλ, κοίταξε στα μάτια την παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή και την ανάγκασε να φτύσει αίμα.

Οι τύποι έπαιξαν με τόση ψυχή που για 90 λεπτά οι Αργεντινοί έβλεπαν εφιάλτες. Το ματς πήγε στην παράταση και οι καρδιολόγοι στο Μπουένος Άιρες έκαναν χρυσές δουλειές. Τελικά, η «Αλμπισελέστε» λυτρώθηκε από… αυτογκόλ του Μπόρχες. Το Πράσινο Ακρωτήρι αποκλείστηκε, αλλά κέρδισε τον σεβασμό όλου του πλανήτη (και μερικά εκατομμύρια followers στο Instagram).

4. Η Παραγουάη έκανε τη Γερμανία να πει «αντίο»

Αυτό το ματς ήταν η ζωντανή απόδειξη ότι το φετινό Μουντιάλ δεν σέβεται κανένα όνομα. Η Γερμανία κατέβηκε ως το απόλυτο φαβορί, αλλά η Παραγουάη είχε άλλη άποψη, δίνοντάς μας ίσως την πρώτη μεγάλη έκπληξη του φετινού τουρνουά.

Οι Λατινοαμερικάνοι έστησαν ένα αμυντικό τείχος που ούτε ο Μπομπ ο Μάστορας δεν θα μπορούσε να γκρεμίσει. Εκνεύρισαν τους Γερμανούς, τους πήγαν στην παράταση, άντεξαν και μετά τους έσυραν στη ρώσικη ρουλέτα των πέναλτι. Εκεί, οι Παραγουανοί είχαν νεύρα από ατσάλι, ευστόχησαν και επικράτησαν με 4-3, πηγαίνοντας απευθείας στους «16» της διοργάνωσης.

Με τη φάση των «16» να ολοκληρώνεται, το Μουντιάλ έχει προσφέρει περισσότερο δράμα από σαπουνόπερα, αλλά τα καλύτερα έρχονται στους προημιτελικούς.

Όλος ο πλανήτης ανυπομονεί πλέον για τις επόμενες μάχες: τη φορτσαρισμένη Νορβηγία του Χάαλαντ κόντρα στην Αγγλία, τη Γαλλία απέναντι στο Μαρόκο, το πολλά υποσχόμενο Ισπανία - Βέλγιο και το τέταρτο ματς των προημιτελικών που θα κριθεί από τα Αργεντινή - Αίγυπτος και Ελβετία - Κολομβία. Με τα περισσότερα μεγάλα ονόματα ήδη στο αεροπλάνο της επιστροφής, ο δρόμος προς την κούπα είναι ορθάνοιχτος για μια ιστορική έκπληξη μεγατόνων!