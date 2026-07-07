ΝΑΤΟ: Η Ουκρανία σχεδιάζει νέες συμφωνίες αμυντικής συνεργασίας - Aνοικτό το ενδεχόμενο παραγωγής PAC-3 εκτός HΠΑ

Η Ουκρανία σχεδιάζει να υπογράψει νέες συμφωνίες για drones καθώς και άλλες συμφωνίες συνεργασίας με συμμάχους κατά την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Αγκυρα, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Ουκρανία σχεδιάζει να υπογράψει νέες συμφωνίες για drones καθώς και άλλες συμφωνίες συνεργασίας με συμμάχους κατά την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Αγκυρα, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά την άφιξή του στη τουρκική πρωτεύουσα. Κατά την παραμονή του έχουν προγραμματισθεί περί τις είκοσι διμερείς συναντήσεις με ηγέτες χωρών μελών της Ατλαντικής Συμμαχίας.

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας. Νέα συστήματα, πύραυλοι γι' αυτά και το θέμα των αδειών παραγωγής, όλα αυτά είναι προτεραιότητά μας», δήλωσε ο ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Χ.

Στο περιθώριο της νατοϊκής συνόδου κορυφής, ο υφυπουργός Αμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών Μάικλ Ντάφι δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο παραγωγής του συστήματος PAC-3 των πυραύλων Patriot εκτός του αμερικανικού εδάφους.

«Αφήνουμε ανοικτό το ενδεχόμενο της παραγωγής εκτός των συνόρων των ΗΠΑ, βεβαίως», δήλωσε ο αμερικανός αξιωματούχος στο φόρουμ για την αμυντική βιομηχανία που οργανώνεται στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Αγκυρας με την συμμετοχή αξιωματούχων νατοϊκών συμμάχων και εταίρων και εκπροσώπων της αμυντικής βιομηχανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ