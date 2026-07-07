Deutsche Bank: Ενισχύει την ομάδα wealth management με τον Κωνσταντίνο Δαρούσσο

Ο Κ. Δαρούσσος έχει πάνω από 30 χρόνια εμπειρία στο διεθνές banking, στους τομείς του Treasury και του Wealth Management. Θα έχει ως έδρα το Λουξεμβούργο.

Στην ένταξη του Κωνσταντίνου Δαρούσσου, ως Senior Relationship Manager για ιδιώτες Έλληνες πελάτες, προχώρησε η Deutsche Bank, στο πλαίσιο των φιλοδοξιών της για ανάπτυξη στην ελληνική αγορά και περαιτέρω κάλυψη των πελατών υψηλής και πολύ υψηλής εισοδηματικής στάθμης.

Ο Κ. Δαρούσσος έχει πάνω από 30 χρόνια εμπειρία στο διεθνές banking, στους τομείς του Treasury και του Wealth Management και θα έχει ως έδρα το Λουξεμβούργο.

Προέρχεται από την HSBC Private Bank, όπου ήταν επικεφαλής μιας ομάδας που εξυπηρετούσε Έλληνες πελάτες με εξαιρετικά υψηλή καθαρή αξία με σύνθετες διασυνοριακές και ομαδικές λύσεις. Πριν από αυτό, συμβούλευε επιχειρηματίες και ιδιώτες πελάτες σε ένα ευρύ φάσμα εταιρικών θεμάτων και θεμάτων διαχείρισης περιουσίας.

Ο Κωνσταντίνος Χατζηνικολής, επικεφαλής της Private Bank Greece της Deutsche Bank, δήλωσε: «Βλέπουμε σημαντικές ευκαιρίες για την υποστήριξη Ελλήνων επιχειρηματιών, ιδιοκτητών οικογενειακών επιχειρήσεων και επενδυτών με διεθνείς δραστηριότητες με ολοένα και πιο εξελιγμένες ανάγκες. Ο Κωνσταντίνος διαθέτει βαθιά εμπειρία στην αγορά, ένα ισχυρό δίκτυο και αποδεδειγμένο ιστορικό στην παροχή συμβουλών σε πελάτες σε σύνθετα διασυνοριακά θέματα. Ο διορισμός του ενισχύει περαιτέρω τη δέσμευσή μας στην ελληνική αγορά και την ικανότητά μας να συνδέουμε τους πελάτες με το πλήρες εύρος των παγκόσμιων δυνατοτήτων της Deutsche Bank».