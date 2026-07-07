Καναδάς και Τουρκία άρχισαν επισήμως συνομιλίες για σύναψη συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου

Ο Καναδάς και η Τουρκία άρχισαν επισήμως διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, ανακοινώθηκε σήμερα από το γραφείο του καναδού πρωθυπουργού Μάρκ Κάρνεϊ.

Ο Καναδάς και η Τουρκία άρχισαν επισήμως διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, ανακοινώθηκε σήμερα από το γραφείο του καναδού πρωθυπουργού Μάρκ Κάρνεϊ.

«Οι τεχνικές ομάδες των δύο χωρών θα αναλάβουν την απαραίτητη δουλειά για να καθορίσουν το εύρος και τις φιλοδοξίες της συμφωνίας και να προετοιμάσουν τον πρώτο γύρο των διαπραγματεύσεων», αναφέρεται σε δήλωση που εκδόθηκε από το πρωθυπουργικό γραφείο.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί τη συμφωνία που είχαν συνάψει τον περασμένο μήνα οι υπουργοί Εμπορίου του Καναδά και της Τουρκίας για να αρχίσουν διερευνητικές συνομιλίες με στόχο τη σύναψη συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ