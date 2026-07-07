«Καυτές απάτες»: Απατεώνες εκμεταλλεύονται τον καύσωνα με ψεύτικες προσφορές κλιματιστικών

Ο καύσωνας που πλήττει την Ευρώπη εντείνεται και, μαζί του, αυξάνονται οι απάτες που στοχεύουν καταναλωτές οι οποίοι αναζητούν τρόπους να δροσιστούν.

Ο καύσωνας που πλήττει την Ευρώπη εντείνεται και, μαζί του, αυξάνονται οι απάτες που στοχεύουν καταναλωτές οι οποίοι αναζητούν τρόπους να δροσιστούν. Οι απατεώνες, προσποιούμενοι ότι εκπροσωπούν γνωστές εταιρείες, δελεάζουν τους καταναλωτές με ψεύτικες προσφορές και εκπτώσεις σε ανεμιστήρες και κλιματιστικά, οι οποίες φαίνονται «πολύ καλές για να είναι αληθινές». Οι συγκεκριμένες τεχνικές παραπλάνησης δεν περιορίζονται μόνο στη δημιουργία ψεύτικων ιστοσελίδων, αλλά εμφανίζονται επίσης με τη μορφή email που φέρεται να έχουν σταλεί από γνωστές εταιρείες.

Η Kaspersky προειδοποιεί τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αγοράζουν συσκευές κλιματισμού, ενώ ταυτόχρονα δίνει μερικές πρακτικές συμβουλές για να αποφεύγουν τέτοιες απάτες.

Σε μία από τις περιπτώσεις που εντοπίστηκαν, οι απατεώνες υποδύονταν μια πραγματική εταιρεία που κατασκευάζει φορητούς ανεμιστήρες. Στο ψεύτικο ηλεκτρονικό κατάστημα που είχαν δημιουργήσει, χρησιμοποιούσαν αυθεντικές φωτογραφίες προϊόντων και δημοσίευαν κριτικές πελατών που έμοιαζαν γνήσιες, προκειμένου να ενισχύσουν την αξιοπιστία τους. Παράλληλα, ασκούσαν πίεση στους καταναλωτές μέσω εκπτώσεων περιορισμένης διάρκειας, παροτρύνοντάς τους να καταχωρήσουν τα στοιχεία πληρωμής και τα προσωπικά τους δεδομένα χωρίς δεύτερη σκέψη. Τα θύματα ολοκλήρωναν την πληρωμή, αλλά δεν παραλάμβαναν ποτέ το προϊόν, ενώ τα στοιχεία των τραπεζικών τους καρτών υποκλέπτονταν, με το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες απάτες στο μέλλον.

Παράδειγμα ψεύτικης ιστοσελίδας που υποδύεται πραγματική εταιρεία

Για να εξαπατήσουν τους χρήστες και να αποσπάσουν χρήματα ή διαπιστευτήρια πρόσβασης, οι απατεώνες δημιουργούν επίσης ιστοσελίδες που μιμούνται γνωστές αλυσίδες λιανικής, όπως η ALDI. Οι πλαστές σελίδες αντιγράφουν τη μορφή των αυθεντικών ιστοσελίδων και χρησιμοποιούν πραγματικά προϊόντα ως «βιτρίνα» για να φαίνονται πιο αξιόπιστες.

Η τακτική είναι παρόμοια με την προηγούμενη: οι απατεώνες προβάλλουν εκπτώσεις περιορισμένης διάρκειας, ισχυρίζονται ότι τα διαθέσιμα τεμάχια είναι ελάχιστα και εμφανίζουν ακόμη και τον υποτιθέμενο αριθμό χρηστών που βλέπουν εκείνη τη στιγμή το προϊόν ή έναν χρονοδιακόπτη αντίστροφης μέτρησης. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρούν να ασκήσουν πίεση στους καταναλωτές, ώστε να ολοκληρώσουν άμεσα την αγορά.

Παραδείγματα με τα στοιχεία ψεύτικων προϊόντων

«Η άσκηση πίεσης στους καταναλωτές ώστε να προχωρήσουν άμεσα σε μια αγορά αποτελεί μία από τις πιο συνηθισμένες τεχνικές που χρησιμοποιούν οι απατεώνες. Σε περιόδους αυξημένης ζήτησης, μηνύματα όπως “απομένουν μόνο λίγα τεμάχια” ή “η προσφορά λήγει σύντομα” μπορούν εύκολα να ωθήσουν τους χρήστες να καταχωρήσουν τα στοιχεία της κάρτας τους ή προσωπικά δεδομένα. Για να μην πέσετε θύμα τέτοιων απατών, παραμείνετε ψύχραιμοι και ελέγχετε προσεκτικά κάθε λεπτομέρεια, ιδιαίτερα τη διεύθυνση URL και τη μορφή της ιστοσελίδας. Αν αμφιβάλλετε για την αξιοπιστία ενός ιστότοπου, αναζητήστε τον μέσω μιας μηχανής αναζήτησης για να επιβεβαιώσετε ότι πρόκειται για γνήσια σελίδα ή χρησιμοποιήστε μια λύση κυβερνοασφάλειας που μπορεί να ελέγξει την αξιοπιστία του», σχολιάζει η Olga Altukhova, ειδικός κυβερνοασφάλειας της Kaspersky.

Οι ειδικοί της Kaspersky συνιστούν τα εξής για να μην πέσετε θύμα απάτης όταν κάνετε τις online αγορές σας: