Έφτασε στην Άγκυρα ο Τραμπ για την κρίσιμη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Στην Άγκυρα έφτασε στις 14:00 το μεσημέρι της Τρίτης ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που φιλοξενείται στην τουρκική πρωτεύουσα.

Στην Άγκυρα έφτασε στις 14:00 το μεσημέρι της Τρίτης ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που φιλοξενείται στην τουρκική πρωτεύουσα.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδέχθηκε τον πρόεδρο των ΗΠΑ στο αεροδρόμιο ενώ είχαν ολιγόλεπτη συνομιλία και στη συνέχεια με αυτοκινητοπομπή κατευθύνθηκαν προς το Προεδρικό Μέγαρο, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να έχει διμερή συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο προεδρικό μέγαρο της Άγκυρας, πριν συμμετάσχει στο επίσημο δείπνο των ηγετών που προηγείται της κύριας συνόδου της Τετάρτης.

Η φετινή Σύνοδος του ΝΑΤΟ πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, με βασικά θέματα στην ατζέντα την αμυντική θωράκιση της Συμμαχίας, τις αμυντικές δαπάνες των κρατών-μελών, τη στήριξη προς την Ουκρανία και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η Άγκυρα φιλοξενεί τη διήμερη σύνοδο στις 7 και 8 Ιουλίου, με τη συμμετοχή των ηγετών και των 32 κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, καθώς και εκπροσώπων χωρών-εταίρων της Συμμαχίας.

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