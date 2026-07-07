Πολιτική | Διεθνή Νέα

Έφτασε στην Άγκυρα ο Τραμπ για την κρίσιμη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Έφτασε στην Άγκυρα ο Τραμπ για την κρίσιμη Σύνοδο του ΝΑΤΟ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Στην Άγκυρα έφτασε στις 14:00 το μεσημέρι της Τρίτης ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που φιλοξενείται στην τουρκική πρωτεύουσα.

Στην Άγκυρα έφτασε στις 14:00 το μεσημέρι της Τρίτης ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που φιλοξενείται στην τουρκική πρωτεύουσα.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδέχθηκε τον πρόεδρο των ΗΠΑ στο αεροδρόμιο ενώ είχαν ολιγόλεπτη συνομιλία και στη συνέχεια με αυτοκινητοπομπή κατευθύνθηκαν προς το Προεδρικό Μέγαρο, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να έχει διμερή συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο προεδρικό μέγαρο της Άγκυρας, πριν συμμετάσχει στο επίσημο δείπνο των ηγετών που προηγείται της κύριας συνόδου της Τετάρτης.

Η φετινή Σύνοδος του ΝΑΤΟ πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, με βασικά θέματα στην ατζέντα την αμυντική θωράκιση της Συμμαχίας, τις αμυντικές δαπάνες των κρατών-μελών, τη στήριξη προς την Ουκρανία και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η Άγκυρα φιλοξενεί τη διήμερη σύνοδο στις 7 και 8 Ιουλίου, με τη συμμετοχή των ηγετών και των 32 κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, καθώς και εκπροσώπων χωρών-εταίρων της Συμμαχίας.

Φωτο @ AP

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Το «Ρετιρέ» του Σαμαρά ξανά στις οθόνες - Ποιον ξέχασε ο Τσίπρας - Ο «μπελάς» Σγουρός

Ράλι και καχυποψία - Η τριάδα και η έκπληξη της Motor Oil - Το νέο σουβενίρ της Μυκόνου

Με Dior ο γάμος της δεκαετίας - Μεγάλη νίκη για LVMH

tags:
Ντόναλντ Τραμπ
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Τουρκία
ΗΠΑ
ΝΑΤΟ
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider