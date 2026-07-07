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Γαλλία: Υποβαθμίζει την πρόβλεψη για την ανάπτυξη του 2026

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Γαλλία: Υποβαθμίζει την πρόβλεψη για την ανάπτυξη του 2026
Γαλλία / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
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Το υπουργείο Οικονομικών της Γαλλίας υποβάθμισε την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη του 2026 στο 0,7%, από προηγούμενη εκτίμηση για 0,9%, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης ενημέρωσης προς τους βουλευτές σχετικά με την πορεία των δημόσιων οικονομικών.

Το υπουργείο Οικονομικών της Γαλλίας υποβάθμισε την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη του 2026 στο 0,7%, από προηγούμενη εκτίμηση για 0,9%, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης ενημέρωσης προς τους βουλευτές σχετικά με την πορεία των δημόσιων οικονομικών.

«Η αναθεώρηση αυτή λαμβάνει υπόψη ένα λιγότερο ευνοϊκό ξεκίνημα της χρονιάς από ό,τι αναμενόταν, το οποίο συνδέεται ιδίως με την ειδική δημοσιονομική νομοθεσία, καθώς και με τη διεθνή κατάσταση, κυρίως τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή», ανέφερε σε δήλωσή του ο υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ.

Η Τράπεζα της Γαλλίας προβλέπει ακόμη πιο αδύναμη επίδοση το 026 -ανάπτυξη μόλις 0,5%- αποδίδοντας την υποβάθμιση στη συρρίκνωση του α' τριμήνου και στο ολοένα αυξανόμενο κόστος ενέργειας.

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