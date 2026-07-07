Κώτσηρας: Θα απαγορευτεί η χρήση πατινιών σε δρόμους με όριο κυκλοφορίας άνω των 50 χλμ/ώρα

Προανήγγειλε διατάξεις για τα πατίνια, οι οποίες εντάσσονται σε ένα νομοσχέδιο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε δημόσια διαβούλευση, «ώστε να ψηφιστούν άμεσα»

Στο ΕΡΤnews και στην εκπομπή Newsroom μίλησε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας και αναφέρθηκε στο κυκλοφοριακό ζήτημα της Αττικής, στην ενίσχυση των δημοσίων συγκοινωνιών, αλλά και στη νομοθετική ρύθμιση που βρίσκεται σε διαβούλευση για τα πατίνια.

Ο κ. Κώτσηρας, μίλησε για το θέμα της οδικής ασφάλειας, το οποίο χαρακτήρισε «ένα μείζον στοίχημα για την κυβέρνηση και για τον Πρωθυπουργό μετά τις αλλαγές του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

Όπως είπε από τις αλλαγές αλλά και τους αυστηρούς ελέγχους που κάνει η Τροχαία, υπάρχει σημαντική μείωση στα θανατηφόρα τροχαία. Μάλιστα αναφέρθηκε στο ζήτημα των ηλεκτρικών πατινιών, το οποίο όπως είπε «προβλημάτισε πάρα πολύ» την κυβέρνηση.

Μάλιστα προανήγγειλε διατάξεις για τα πατίνια, οι οποίες εντάσσονται σε ένα νομοσχέδιο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε δημόσια διαβούλευση, «ώστε να ψηφιστούν άμεσα», καθώς υπάρχουν «τρύπες του συστήματος», οι οποίες «θα μπορούσαν να οδηγήσουν ειδικότερα ανήλικους συμπολίτες μας σε κίνδυνο».

Οι συγκεκριμένες διατάξεις θα απαγορεύουν, τη διάθεση, την πώληση και την παραχώρηση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών.

Οι κυρώσεις θα είναι και για τους ίδιους τους χρήστες, «εάν αυτοί εντοπιστούν να το χρησιμοποιούν, αλλά θα είναι σημαντικό ότι θα υπάρξουν σημαντικές κυρώσεις και για όποιον παραχωρεί, μισθώνει και πουλάει». Μάλιστα σε όποιον μισθώνει, παραχωρεί ή πουλήσει πατίνι σε ανήλικο το πρόστιμο θα είναι 1.000 ευρώ.

Ακόμα ανέφερε ότι το κράνος είναι υποχρεωτικό, απαγορεύεται η χρήση κινητού και ακουστικών, ενώ θα είναι απαραίτηση η χρήση ειδικού γιλέκου γιλέκου κατά τις βραδινές ώρες. Επίσης θα υπάρχει υποχρεωτική ασφάλιση για τη χρήση των πατινιών.

Αποκάλυψε ότι με τη διάταξη θα απαγορεύεται η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών σε δρόμους στους οποίους το όριο κυκλοφορίας είναι πάνω από 50 χιλιόμετρα/την ώρα.

«Αυτές οι διατάξεις και αυτές οι προβλέψεις λαμβάνονται προκειμένου να μειώσουμε τα ατυχήματα, να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή, να προστατεύσουμε κυρίως τους ανήλικους συμπολίτες μας», είπε χαρακτηριστικά.

«Έχουμε εντοπίσει το πρόβλημα, βλέπουμε τα στοιχεία και από την Τροχαία και από τις Αρχές που παρακολουθούν ζητήματα οδικής ασφάλειας, ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος και μία αυξημένη ένταση ατυχημάτων που έχουν να κάνουν με τα ηλεκτρικά πατίνια και γι’ αυτό ακριβώς προτάσσουμε αυτή τη στιγμή αυτές τις διατάξεις, οι οποίες και απαγορεύουν και προστατεύουν και διασφαλίζουν και ένα καλύτερο και πιο δομημένο πλαίσιο για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών», προσέθεσε.

Πρόστιμα και για σταθμευμένα πατίνια

Ακόμα ανέφερε ότι υπάρχει πρόβλεψη και σε περιπτώσεις που υπάρχει σταθμευμένο πατίνι σε σε ράμπες ή σε φανάρια ή σε σημεία που διαταράσσουν την συγκοινωνιακή και κυκλοφοριακή διαχείριση.

Όπως είπε θα υπάρχει πρόστιμο, για τον ιδιώτη, εφόσον εντοπιστεί. «Οι εταιρείες ούτως ή άλλως προβλέπεται να έχουν ειδικούς χώρους», ανέφερε ακόμα ωστόσο τόνισε ότι για το συγκεκριμένο ζήτημα χρειάζεται και η συνδρομή και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

«Είμαστε σε πολύ στενή συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία σε όλο το πλαίσιο των δράσεων της οδικής ασφάλειας και όπου βλέπουμε ότι υπάρχει ανάγκη ακόμα μεγαλύτερης παρέμβασης, ακόμα πιο αυστηρότερης αντιμετώπισης, θα το κάνουμε διότι απολύτως στόχος μας, απόλυτη προτεραιότητά μας είναι η προστασία της ακεραιότητας των συμπολιτών μας, της ζωής τους και βλέπουμε ότι ήδη έχουμε αποτελέσματα. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μείωσης των θανατηφόρων ατυχημάτων στη χώρα μας και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Είναι μια προσπάθεια η οποία θέλει συνέχεια, θέλει επιμονή, θέλει μέθοδο και συνεργασία. Για εμάς είναι μια πολύ σημαντική προτεραιότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.