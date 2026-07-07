Ελλάδα - Σερβία: Νέα συνεργασία στον αθλητισμό με έμφαση σε σχολεία και πανεπιστήμια

Η Σοφία Ζαχαράκη, πραγματοποίησε εθιμοτυπική συνάντηση στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., με τον Υπουργό Αθλητισμού της Δημοκρατίας της Σερβίας, Zoran Gajić.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, πραγματοποίησε εθιμοτυπική συνάντηση στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., με τον Υπουργό Αθλητισμού της Δημοκρατίας της Σερβίας, Zoran Gajić. Οι Υπουργοί των δύο χωρών, συμφώνησαν την πλήρη αξιοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας Ελλάδας–Σερβίας στον τομέα του Αθλητισμού, το οποίο υπεγράφη τον Μάρτιο του 2026 από τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση και τον Zoran Gajić. Ειδικότερα, συμφωνήθηκε η ενίσχυση της συνεργασίας, των δύο υπουργείων, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση του σχολικού και πανεπιστημιακού αθλητισμού.

Η Σοφία Ζαχαράκη, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ σχολικών μονάδων και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων των δύο χωρών, καθώς και στην ανάπτυξη οργανωμένων προγραμμάτων ανταλλαγής μαθητών/-τριών και φοιτητών/-τριών με επίκεντρο τον αθλητισμό. Στο πλαίσιο αυτό, οι δυο Υπουργοί, συζήτησαν την προοπτική δημιουργίας κοινών θερινών αθλητικών προγραμμάτων (Summer Schools / Summer Camps), τα οποία θα δίνουν τη δυνατότητα σε μαθητές/-τριες και φοιτητές/-τριες, από την Ελλάδα και τη Σερβία, να συμμετέχουν σε κοινές εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις, καθώς και σε κοινές αθλητικές δραστηριότητες.

Επίσης, η Υπουργός παρουσίασε τις μεταρρυθμίσεις του ΥΠΑΙΘΑ που αφορούν στην προώθηση της Φυσικής Αγωγής σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης. Ανέφερε ότι, δόθηκε έμφαση στις ανακαινίσεις που γίνονται σε αθλητικούς χώρους και ιδιαίτερα των αθλητικών εγκαταστάσεων των σχολείων μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» αλλά και της αναβάθμισης του αθλητικού εξοπλισμού, ενισχύοντας τις δυνατότητες άθλησης της μαθητικής κοινότητας. Επιπλέον, η Σοφία Ζαχαράκη, μίλησε για την εφαρμογή του προγράμματος «Εμπνέομαι – Αθλούμαι – ΕυΖω» που έχει ως στόχο την ψυχοσωματική στήριξη των μαθητών/-τριών καθώς και την ενίσχυση της διδασκαλίας της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, από την οποία ωφελήθηκαν κατά το σχολικό έτος 2025-2026 συνολικά 52.000 μαθητές της Γ΄ και Δ΄ τάξης των Δημοτικών Σχολείων της χώρας. Ειδική αναφορά έγινε στην στήριξη του σχολικού αθλητισμού μέσω της ενίσχυσης των σχολικών πρωταθλημάτων και της συμμετοχής των μαθητών/-τριών σε παγκόσμιες σχολικές διοργανώσεις. Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι, με νομοθετική πρωτοβουλία της Υπουργού, Σοφίας Ζαχαράκη, θεσμοθετήθηκε η σύνδεση του σχολικού με τον πανεπιστημιακό αθλητισμό, ενισχύοντας τη συνέχεια και την εξέλιξη της αθλητικής πορείας των μαθητών.

Από την πλευρά της Σερβίας, ο Υπουργός Αθλητισμού, εξέφρασε τις ευχαριστίες του στην Ελληνική Κυβέρνηση για τη διαχρονική στήριξη της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας του, καθώς και την βούλησή του για περαιτέρω στήριξη της στρατηγικής συνεργασίας στους τομείς της παιδείας και του αθλητισμού. Ο Zoran Gajić παρουσίασε τις δράσεις που πραγματοποιούνται στη χώρα του στο πλαίσιο της στήριξης του σχολικού αθλητισμού, τονίζοντας την ευρεία συμμετοχή των μαθητών/-τριών σε πολλαπλές αθλητικές δραστηριότητες. Επίσης, ο Σέρβος Υπουργός, αναφέρθηκε και στην συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων Ελλάδας και Σερβίας στα θέματα φυσικής αγωγής.

Στη σερβική αντιπροσωπεία συμμετείχαν ο Πρέσβης της Δημοκρατίας της Σερβίας στην Ελλάδα Nikola Nedeljković, ο Πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής της Σερβίας Ολυμπιακή Επιτροπή Σερβίας Dejan Tomašević, η βουλευτής της Σερβικής Εθνοσυνέλευσης και Καλλιτεχνική Διευθύντρια της Όπερας του Εθνικού Θεάτρου Βελιγραδίου Ljubica Vraneš, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας της Ολυμπιακής Επιτροπής της Σερβίας Dejan Bojović.