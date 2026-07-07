Ο Πολάκης ζητά παραίτηση Φάμελλου και εκλογή νέου προέδρου ΚΟ

Δεν απέκλεισε ενδεχόμενη συνεργασία με όλα τα κόμματα του χώρου αλλά πάνω σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις, όπως είναι η επαναφορά της ΔΕΗ και της ETE υπό δημόσιο έλεγχο.

Την ανάγκη να επανέλθει στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ερχόμενου Σαββάτου τόνισε ο Παύλος Πολάκης, σε σημερινή του συνέντευξη στη Ναυτεμπορική TV, θέτοντας εκ νέου ζήτημα παραίτησης του προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλου.

«Είναι κάτι πρωτοφανές στα πολιτικά χρονικά αυτό που ζούμε, να υπάρχει πρόεδρος κόμματος και μία απόφαση Κεντρικής Επιτροπής που λέει "θα στηρίξουμε ένα άλλο κόμμα"», είπε χαρακτηριστικά, κατηγορώντας τον Σ. Φάμελλο για «κομματική υποτέλεια».

Όπως αναφέρει σε σχετική του ανάρτηση, η ΚΕ πρέπει να «αλλάξει την απόφαση της προηγούμενης συνεδρίασης και να ξεκαθαρίζει πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις επερχόμενες εκλογές, με όσους θέλουν και μπορούν, καλώντας σε προγραμματική συνεργασία βαθιών αλλαγών με άλλες πολιτικές δυνάμεις του προοδευτικού και αριστερού χώρου».

Ο Π. Πολάκης δεν απέκλεισε ενδεχόμενη συνεργασία με όλα τα κόμματα του χώρου αλλά πάνω σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις, όπως είναι η επαναφορά της ΔΕΗ και της Εθνικής Τράπεζας υπό δημόσιο έλεγχο.

Όπως σημειώνει, μετά την παραίτηση Φάμελλου, ο οποίος «δεν μπορεί να υπηρετήσει τέτοιο πολιτικό σχέδιο», θα ακολουθήσει εκλογή νέου προέδρου της ΚΟ από τους βουλευτές που θα παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ με τον ίδιο υποψήφιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ