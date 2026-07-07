Ιούλιο και Αύγουστο το 41% των τουριστών - 3η στην ΕΕ σε εποχικότητα η Ελλάδα

Έντονα εποχικός παραμένει ο τουρισμός στη χώρα μας.

Έντονα εποχικός παραμένει ο τουρισμός στη χώρα μας, με την Ελλάδα να καταγράφει την τρίτη υψηλότερη συγκέντρωση τουριστικής δραστηριότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τους δύο καλοκαιρινούς μήνες αιχμής, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Το 2025, το 41,6% των διανυκτερεύσεων σε τουριστικά καταλύματα στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ποσοστό που κατατάσσει τη χώρα στην τρίτη θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ με τη μεγαλύτερη εποχικότητα.

Στην πρώτη θέση βρέθηκε η Κροατία, όπου το 54,5% των συνολικών διανυκτερεύσεων συγκεντρώθηκε στους δύο καλοκαιρινούς μήνες, ενώ ακολούθησε η Βουλγαρία με 43,4%. Στον αντίποδα, τη χαμηλότερη εξάρτηση από την καλοκαιρινή περίοδο εμφάνισαν η Μάλτα (21,9%), η Γερμανία (24%) και η Φινλανδία (24,1%).

Συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 31,1% όλων των διανυκτερεύσεων σε τουριστικά καταλύματα πραγματοποιήθηκε κατά τους δύο πιο πολυσύχναστους μήνες του έτους, που για όλες τις χώρες ήταν ο Ιούλιος και ο Αύγουστος. Η εποχικότητα στον τουρισμό επηρεάζεται από παράγοντες όπως το κλίμα, η γεωγραφική θέση, αλλά και κοινωνικοί παράγοντες όπως οι σχολικές διακοπές.

Η έντονη εξάρτηση της Ελλάδας από την καλοκαιρινή περίοδο αποτυπώνεται και στη σύγκριση μεταξύ υψηλής και χαμηλής σεζόν: τον Αύγουστο του 2025 οι διανυκτερεύσεις στη χώρα ήταν 20,5 φορές περισσότερες σε σχέση με τον Ιανουάριο. Σε επίπεδο ΕΕ, ο Αύγουστος κατέγραψε 3,6 φορές περισσότερες διανυκτερεύσεις από τον Ιανουάριο, ενώ στην Κροατία η διαφορά έφτασε τις 41,1 φορές.