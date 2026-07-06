Η Data4 ενισχύει την ομάδα διοίκησης για την υποστήριξη της ευρωπαϊκής της ανάπτυξης

Η Data4, κορυφαίος ευρωπαϊκός όμιλος ανάπτυξης και λειτουργίας data centers, ανακοινώνει σήμερα την ένταξη δύο ανώτερων στελεχών που θα ηγηθούν της επόμενης φάσης ανάπτυξης και μετασχηματισμού του Ομίλου: του Tareq Rajjal στη θέση του Senior Vice President Operations και του David Eames στη θέση του Senior Vice President Engineering.

Η Data4, κορυφαίος ευρωπαϊκός όμιλος ανάπτυξης και λειτουργίας data centers, ανακοινώνει σήμερα την ένταξη δύο ανώτερων στελεχών που θα ηγηθούν της επόμενης φάσης ανάπτυξης και μετασχηματισμού του Ομίλου: του Tareq Rajjal στη θέση του Senior Vice President Operations και του David Eames στη θέση του Senior Vice President Engineering.

Η ένταξή τους στην εταιρεία θα ενισχύσει τις επιχειρησιακές δυνατότητες υλοποίησης της Data4 και θα υποστηρίξει τις μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες της, καθώς ο Όμιλος επεκτείνει την παρουσία του στην Ευρώπη μέσω 11 data center campuses, με επενδύσεις που ξεπερνούν τα 20 δισ. ευρώ, συνολική ισχύ 2,2 GW και στόχο να διπλασιάσει την παρουσία του στην ευρωπαϊκή ήπειρο έως το 2030.

Με την τεχνογνωσία τους, η Data4 θα ενισχύσει περαιτέρω την ικανότητά της να υλοποιεί έργα μεγάλης κλίμακας με ακόμη μεγαλύτερη προβλεψιμότητα, επιχειρησιακή πειθαρχία και βιομηχανική αριστεία. Οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις πραγματοποιούνται σε μια κομβική χρονική στιγμή, καθώς η ζήτηση για υπηρεσίες cloud και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης επιταχύνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη, απαιτώντας από τη Data4 να αυξήσει τους ρυθμούς υλοποίησης των έργων της, διατηρώντας παράλληλα τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας, ανθεκτικότητας και απόδοσης.

«Τα τελευταία χρόνια, το επιχειρηματικό μας μοντέλο δοκιμάστηκε από νέους πελάτες, νέες τεχνολογίες και νέες αγορές. Για να συνεχίσουμε την αναπτυξιακή μας πορεία και να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της ψηφιακής οικονομίας του αύριο, οφείλουμε να εξελιχθούμε. Η δημιουργία του Global Infrastructure και η ένταξη των David και Tareq σηματοδοτούν ένα σημαντικό ορόσημο για τη Data4. Η βαθιά γνώση του κλάδου, η επιχειρησιακή τους πειθαρχία και το όραμά τους για τον μετασχηματισμό θα μας βοηθήσουν να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα της υλοποίησης των έργων μας, να αναβαθμίσουμε τα πρότυπά μας και να προσφέρουμε ταχύτερα ακόμη πιο ανθεκτικές ψηφιακές υποδομές, που θα στηρίξουν τις φιλοδοξίες της Ευρώπης στους τομείς του cloud και της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο François Sterin, Chief Operating Officer της Data4.

Tareq Rajjal – Senior Vice President Operations

Ο Tareq Rajjal διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στη διοίκηση επιχειρησιακών λειτουργιών, την οποία απέκτησε μέσα από ανώτερες διοικητικές θέσεις στις Amazon Web Services, Amazon Logistics και στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Πιο πρόσφατα διετέλεσε Director of AWS Infrastructure Operations, έχοντας προηγουμένως αναλάβει ανώτερες θέσεις στο δίκτυο μεταφορών και κέντρων διαλογής της Amazon, ενώ διαθέτει και προγενέστερη εμπειρία στην Iveco.

Με έδρα την Ιταλία, όπου έχει επίσης διατελέσει Chief Operating Officer στην Aruba, ο Tareq φέρνει μαζί του μια ισχυρή κουλτούρα επιχειρησιακής αυστηρότητας και βιομηχανικής αριστείας. Στη Data4 θα είναι υπεύθυνος για την ενίσχυση των επιχειρησιακών διαδικασιών από άκρο σε άκρο (end-to-end) και για τη διαμόρφωση του λειτουργικού μοντέλου που απαιτείται για τη νέα εποχή των ευρωπαϊκών ψηφιακών υποδομών.

David Eames – Senior Vice President Engineering

Ο David Eames εντάσσεται στη Data4 έχοντας διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της Yondr Group, συμβάλλοντας στην εξέλιξή της από το αρχικό στάδιο λειτουργίας της σε έναν οργανισμό με δυναμικότητα πολλών εκατοντάδων MW μέσα σε λίγα μόλις χρόνια.

Στη Yondr ηγήθηκε των τομέων Client Solutions και Engineering Strategy, επιβλέποντας την τεχνική ανάπτυξη των έργων από τον σχεδιασμό έως την υλοποίηση και τη βελτιστοποίηση του κύκλου ζωής τους. Το έργο του επικεντρώθηκε στην απλοποίηση των μηχανικών διαδικασιών, στην επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων και στην ανάπτυξη λύσεων προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις των πελατών.

Στη Data4 θα ηγηθεί της στρατηγικής μηχανικής που απαιτείται για την υποστήριξη ενός περισσότερο τυποποιημένου, προϊοντοκεντρικού μοντέλου υλοποίησης έργων. Η εμπειρία του στον στρατηγικό μετασχηματισμό και στον σχεδιασμό υποδομών μεγάλης κλίμακας θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα καθώς ο Όμιλος προσαρμόζει την πλατφόρμα του ώστε να ανταποκριθεί στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις των hyperscalers και της ανάπτυξης που τροφοδοτείται από την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι δύο αυτοί διορισμοί ενισχύουν περαιτέρω την ικανότητα της Data4 να βιομηχανοποιήσει το επιχειρησιακό της μοντέλο, να επιταχύνει την υλοποίηση των έργων της και να υποστηρίξει την επόμενη φάση ανάπτυξης των hyperscale υποδομών και της τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη.