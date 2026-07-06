Ειδήσεις | Διεθνή

Δύο άνθρωποι νεκροί σε περιστατικό με πυροβολισμούς σε γερμανική πόλη

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Γερμανία: Περιστατικό με πυροβολισμούς στο Όφενμπουργκ - Δύο άνθρωποι νεκροί
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά σε περιστατικό με πυροβολισμούς νωρίτερα σήμερα στο Όφενμπουργκ, στο κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης.

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμούς νωρίτερα σήμερα στο Όφενμπουργκ της Βάδης-Βυρτεμβέργης.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 09:00 (ώρα Ελλάδος) προκειμένου να σπεύσει σε συγκρότημα κατοικιών, από όπου ακούστηκαν πυροβολισμοί. Εκεί βρήκαν έναν άνδρα νεκρό και μια γυναίκα σοβαρά τραυματισμένη, η οποία ωστόσο υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά της, ενώ βρισκόταν ήδη στο νοσοκομείο.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί και βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας, διευκρινίζοντας ότι τόσο η ταυτότητα των δύο ατόμων όσο και οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό παραμένουν άγνωστες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ανοίγει ο δρόμος για πώληση κατασχεμένων ακινήτων - Νέα διαδικασία αποδέσμευσης από την ΑΑΔΕ

Σε τι στοχεύει ο Σαμαράς - H Γκίλφοϊλ ήταν η... αρχή - Oι μεταγραφές

Το Obsession σπάει τα κοντέρ: Εισπράξεις 500 φορές το μπάτζετ του

tags:
Γερμανία
νεκροί
Πυροβολισμοί
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider