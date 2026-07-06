Λάιεν: Η επείγουσα ανάγκη αντιαεροπορικής άμυνας του Κιέβου θα συζητηθεί στη σύνοδο του ΝΑΤΟ

«Θα το συζητήσουμε αυτήν την εβδομάδα στην Άγκυρα κατά την διάρκεια της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ», διαβεβαίωσε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Οι νέοι βομβαρδισμοί της Ρωσίας κατά του Κιέβου δείχνουν ότι η Ουκρανία «έχει επείγουσα ανάγκη» αντιαεροπορικής άμυνας, δήλωσε μέσω του Χ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Θα το συζητήσουμε αυτήν την εβδομάδα στην Άγκυρα κατά την διάρκεια της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ», διαβεβαίωσε η πρόεδρος της Κομισιόν.