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Λάιεν: Η επείγουσα ανάγκη αντιαεροπορικής άμυνας του Κιέβου θα συζητηθεί στη σύνοδο του ΝΑΤΟ

Newsroom
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Λάιεν: Η επείγουσα ανάγκη αντιαεροπορικής άμυνας του Κιέβου θα συζητηθεί στη σύνοδο του ΝΑΤΟ
Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν / Πηγή Φωτογραφίας: AP
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«Θα το συζητήσουμε αυτήν την εβδομάδα στην Άγκυρα κατά την διάρκεια της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ», διαβεβαίωσε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Οι νέοι βομβαρδισμοί της Ρωσίας κατά του Κιέβου δείχνουν ότι η Ουκρανία «έχει επείγουσα ανάγκη» αντιαεροπορικής άμυνας, δήλωσε μέσω του Χ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Θα το συζητήσουμε αυτήν την εβδομάδα στην Άγκυρα κατά την διάρκεια της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ», διαβεβαίωσε η πρόεδρος της Κομισιόν.

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Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν
ΝΑΤΟ
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