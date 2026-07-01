Εμπρησμοί σε σπίτια στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη - Δολοφονικές οι επιθέσεις, λέει ο Μαρινάκης

Μπαράζ επιθέσεων με γκαζάκια εναντίον οχημάτων πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άτομα, μεταξύ άλλων η υποψήφια του κόμματος, Αφροδίτη Νέστορα.

Μπαράζ επιθέσεων με γκαζάκια εναντίον οχημάτων πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άτομα, μεταξύ άλλων η υποψήφια του κόμματος, Αφροδίτη Νέστορα.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες του Mega, περί τις 04:00 άγνωστοι έβαλαν γκαζάκια στην πυλωτή της πολυκατοικίας όπου διαμένει η κα Νέστορα, η οποία είναι και γνωστή δικηγόρος, με αποτέλεσμα να σημειωθεί έκρηξη και να ξεσπάσει φωτιά.

Οι φλόγες έφτασαν μέχρι τον πρώτο όροφο του κτιρίου, ενώ η πυλωτή και η είσοδος του οικήματος έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές.



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, η πολιτεύτρια τραυματίστηκε όταν κατέβηκε στην πυλωτή για να δει τι συμβαίνει, ενώ σοβαρά τραυματίστηκε και η μητέρα της, η οποία έχει διασωληνωθεί. Με αναπνευστικά προβλήματα νοσηλεύεται και ο πατέρας της αλλά και ακόμα δύο ένοικοι της πολυκατοικίας.

Στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, μεταφέροντας στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο τους τραυματίες.

Παράλληλα, περίπου την ίδια ώρα έγινε άλλη μία επίθεση με γκαζάκια, αυτή τη φορά σε υπαίθριο χώρο. Στόχος, όπως αποδείχθηκε, ήταν το όχημα του πρώην βουλευτή της ΝΔ Σάββα Αναστασιάδη.

Τέλος, άλλη μία επίθεση έλαβε χώρα σε όχημα στο σπίτι του Πρόεδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Ν. Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, με τον ίδιο να αναφέρει στον ΣΚΑΪ πως περί τις 03:00 αντιλήφθηκε την έκρηξη. Στο περιστατικό αυτό, δεν αναφέρθηκε σοβαρή υλική ζημιά ή τραυματισμός.

Μαρινάκης: Δολοφονικές οι επιθέσεις

Δολοφονικές χαρακτήρισε τις επιθέσεις σε βάρος των τριών στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι το κίνητρο των επιθέσεων ήταν η ιδεολογία των θυμάτων. «Τα τρία στελέχη που δέχτηκαν επιθέσεις προσφέρουν ανιδιοτελώς σε μία παράταξη, πιστεύουν στις ιδέες τους και επειδή ανήκουν σε μια παράταξη και πιστεύουν στις ιδέες τους, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέχρι και να τους σκοτώσουν» δήλωσε ο κ. Μαρινάκης μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3.

Πρόσθεσε ότι η αστυνομία έχει ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό για να συλληφθούν το συντομότερο δυνατόν οι δράστες, ώστε να οδηγηθούν στο μόνο τους φυσικό χώρο που είναι η Δικαιοσύνη.

Ο κ. Μαρινάκης συνέχισε λέγοντας πως «όταν βάζεις γκαζάκια και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα ότι αυτοί μπορεί να πεθάνουν». «Ζούμε σε μία χώρα που για πολλά χρόνια το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε» είπε και πρόσθεσε ότι «αυτή η κυβέρνηση δεν είναι όπως οι άλλες».

Σημείωσε ακόμη πως εκτός από τους φυσικούς αυτουργούς «υπάρχουν και εντός εισαγωγικών οι ηθικοί αυτουργοί. Χωρίς να το καταλαβαίνουν, χωρίς να είναι εν γνώσει τους έχουν βοηθήσει πάρα πολύ να βλέπουμε τέτοια εγκληματικά φαινόμενα».