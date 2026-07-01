Χρυσοχοΐδης για τις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη: Ανόητοι άνθρωποι, που τους αξίζει αυστηρή τιμωρία

«Αυτοί που έκαναν τις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη ειναι ανόητοι και αμετανόητοι άνθρωποι που τους αξίζει αυστηρή τιμωρία», σημείωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

«Αυτοί που έκαναν τις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη ειναι ανόητοι και αμετανόητοι άνθρωποι που τους αξίζει αυστηρή τιμωρία, σύλληψη και παράδοση στη δικαιοσύνη», σημείωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας σήμερα το πρωί στον Τ/Σ ΣΚΑΪ για την επίθεση με εμπρηστικούς μηχανισμούς με στόχους στελέχη της Ν.Δ, τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη.

«Είναι οι γνωστοί, ανόητοι και αμετανόητοι άνθρωποι, που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές και δεν έχουν διδαχθεί απολύτως τίποτα, ούτε από αυτούς που είναι στη φυλακή 25 χρόνια, ούτε από το τι συνέβη στη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια και ότι τρομοκρατική ενέργεια, ακόμη και όταν παίζεις με τα γκαζάκια, σημαίνει ότι κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές», είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Παράλληλα τόνισε ότι, πρόκειται για άτομα, που, επειδή πλέον χάρη στις αστυνομικές επιχειρήσεις δεν υπάρχουν καταλήψεις ή δεν γίνονται έκτροπα σε πανεπιστημιακά ιδρύματα και -όπως είπε ειδικότερα- «έχει τελειώσει κάθε ανομία μέσα στο πανεπιστήμιο και έχει περιοριστεί πλέον η δράση τους», «τώρα επέλεξαν να κάνουν αυτές τις καταδρομικές επιθέσεις».

Τέλος σημείωσε ότι την διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης και σε συνεργασία με τις υπόλοιπες Υπηρεσίες ερευνούν και σύντομα θα φθάσουν στη σύλληψη των δραστών. «Τους αξίζει μόνο ένα πράγμα. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα, να γίνει μια καλή δικογραφία και να καταδικαστούν για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές», κατέληξε σχετικά ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ