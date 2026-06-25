«Ακραία φιλελεύθερος» για τον Ντόναλντ Τραμπ ο Άντι Μπέρναμ

Ο κ. Μπέρναμ επέκρινε τον Ντόναλντ Τραμπ στο παρελθόν, ενώ πέρυσι χαρακτήρισε το πολιτικό σκηνικό στις ΗΠΑ «πολωμένο» και «δηλητηριώδες».

Ο Άντι Μπέρναμ είναι «ακραία φιλελεύθερος», δήλωσε χθες Τετάρτη ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στην πρώτη του δημόσια τοποθέτηση για τον θεωρούμενο ως επικρατέστερο υποψήφιο για τη διαδοχή του παραιτηθέντα πρωθυπουργού της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ.

Ο κ. Τραμπ προεξόφλησε πως ο κ. Μπέρναμ «πιθανόν δεν θα ανοίξει τη Βόρεια Θάλασσα» σε πετρελαϊκές εταιρείες για να αναζητήσουν υποθαλάσσια κοιτάσματα και πρόσθεσε ότι «το Ηνωμένο Βασίλειο πεθαίνει», λόγω του ότι βασίζεται στην ανανεώσιμη ενέργεια, σχόλια που αναγγέλλονται πως ο βουλευτής των Εργατικών, αν αναδειχτεί πρωθυπουργός, θα έχει δύσκολη σχέση με τον Λευκό Οίκο.

Ο κ. Μπέρναμ επέκρινε τον Ντόναλντ Τραμπ στο παρελθόν, ενώ πέρυσι χαρακτήρισε το πολιτικό σκηνικό στις ΗΠΑ «πολωμένο» και «δηλητηριώδες». Tο 2021, όταν οπαδοί του ρεπουμπλικάνου αποπειράθηκαν να καταλάβουν εξ εφόδου το Καπιτώλιο, ο κ. Μπέρναμ σχολίαζε πως κάθε βρετανός πολιτικός που αντιμετώπισε με ευγένεια τον Ντόναλντ Τραμπ «θα όφειλε να ντρέπεται αυτή τη στιγμή».

Eρωτηθείς από δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο τι γνωρίζει για τον διεκδικητή του αξιώματος του πρωθυπουργού της Βρετανίας, ο κ. Τραμπ είπε «δεν ξέρω -- νομίζω ότι είδα πως ήταν, υποθέτω, δήμαρχος. Ακούω πως είναι ακραία φιλελεύθερος, ακραία, που σημαίνει ότι μάλλον δεν θα ανοίξει τη Βόρεια Θάλασσα» στις πετρελαϊκές εταιρείες, πρόσθεσε.

Ο όρος «liberal» (κυριολεκτικά «φιλελεύθερος») που χρησιμοποίησε ο Aμερικανός πρόεδρος χρησιμοποιείται από την αμερικανική δεξιά εναλλακτικά με τους όρους προοδευτικός ή αριστερός, κάτι πάντως που δεν είναι ακριβές.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ