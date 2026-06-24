Ο πρωθυπουργός του Κατάρ έφτασε στο Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι έφτασε σήμερα στο Ομάν για να προετοιμάσει τις συνομιλίες μεταξύ των χωρών του Κόλπου, του Ιράκ και του Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας διπλωμάτης που έχει γνώση των συζητήσεων.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι έφτασε σήμερα στο Ομάν για να προετοιμάσει τις συνομιλίες μεταξύ των χωρών του Κόλπου, του Ιράκ και του Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας διπλωμάτης που έχει γνώση των συζητήσεων.

Οι συνομιλίες αυτές δεν σχετίζονται με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης, πρόσθεσε ο διπλωμάτης, που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Μια άλλη σύνοδος προβλέπεται να γίνει στη Σαουδική Αραβία με τη συμμετοχή των αραβικών χωρών του Κόλπου, του Ιράν και ενδεχομένως και άλλων γειτονικών κρατών, είπε η ίδια πηγή, χωρίς να διευκρινίσει το χρονοδιάγραμμα αυτών των συναντήσεων.

Το πρωτόκολλο συμφωνίας που υπέγραψαν την περασμένη εβδομάδα οι ΗΠΑ και το Ιράν προβλέπει το άνοιγμα των Στενών και την έναρξη συζητήσεων μεταξύ του Ιράν και του Ομάν «για να καθοριστούν η μελλοντική διαχείριση και οι ναυτιλιακές υπηρεσίες».

Οι χώρες του Κόλπου τάσσονται υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοΐας σε αυτόν τον στρατηγικής σημασίας δίαυλο και διαφωνούν με την επιβολή τελών διέλευσης. Σύμφωνα με τον διπλωμάτη, η Τεχεράνη θα απαιτήσει να αποζημιώνεται για τις υπηρεσίες που παρέχει, σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια.

Στις συνομιλίες θα συμμετάσχει και το Πακιστάν, χώρα που μεσολάβησε στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Όσο για τις ξεχωριστές συνομιλίες για τη «συμφιλίωση» μεταξύ των χωρών του Κόλπου και του Ιράν, που σχεδιάζεται να γίνουν στο Ριάντ, ενδέχεται να συμπεριλάβουν και άλλες χώρες της περιοχής, είπε ο διπλωμάτης.

Το Ιράν και το Ομάν ανέφεραν την Τρίτη ότι σκοπεύουν να εξετάσουν το κόστος της μελλοντικής διαχείρισης των Στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας την κυριαρχία τους σε αυτή τη στρατηγική θαλάσσια οδό.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν, ο πρωθυπουργός του Κατάρ συζήτησε την Τετάρτη με τον σουλτάνο του Ομάν, Χαϊθάμ μπιν Ταρίκ, τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ