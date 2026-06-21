Το Ισραήλ απαγόρευσε την είσοδο και απέλασε Έλληνες συνδικαλιστές - Αντιδράσεις κομμάτων

Ανακοινώσεις από ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ). Τι καταγγέλλουν για την κυβέρνηση του Τελ Αβίβ.

Το Ισραήλ απαγόρευσε την είσοδο και αποφάσισε να απελάσει έξι Έλληνες συνδικαλιστές, οι οποίοι ταξίδεψαν με προορισμό τη Δυτική Όχθη έπειτα από πρόσκληση παλαιστινιακών συνδικάτων για να επισκεφθούν τη Ραμάλα και να συναντηθούν με εργαζομένους και συνδικαλιστικές οργανώσεις της Παλαιστίνης. Στο περιστατικό αναφέρονται με ανακοινώσεις τους, η Νέα Αριστερά, το μέλος της οποίας, Γιώτα Λαζαροπούλου συμμετείχε στην αντιπροσωπεία των Ελλήνων συνδικαλιστών, καθώς και η ΕΛ.Α.Σ και ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα το περιστατικό απαγόρευσης εισόδου στην Δυτική Όχθη σε Έλληνες συνδικαλιστές από τις Ισραηλινές αρχές, καθώς και την απέλαση τους από το αεροδρόμιο “Μπεν Γκουριόν”», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ΕΛ.Α.Σ. «Για άλλη μια φορά, το Ισραήλ, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου αλλά και του άρθρου 2 της Συμφωνίας Σύνδεσης με την ΕΕ, προβαίνει σε παράνομες ενέργειες εις βάρος πολιτών οι οποίοι επιθυμούν να επιδείξουν την αλληλεγγύη τους με τον παλαιστινιακό λαό», προσθέτει.

«Η απαγόρευση εισόδου και η απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών συνιστά μια ακόμα προκλητική και αυταρχική ενέργεια του Ισραήλ που στρέφεται ενάντια στο διεθνές δίκαιο. Οι εκπρόσωποι των ελληνικών συνδικαλιστικών οργανώσεων είχαν προγραμματισμένες συναντήσεις με παλαιστινιακές συνδικαλιστικές οργανώσεις στη Δυτική Όχθη. Η ενέργεια αυτή των ισραηλινών αρχών είναι πλήρως συμβατή με την κατοχική παρουσία και τους ισραηλινούς εποικισμούς στα παλαιστινιακά εδάφη», αναφέρει η Κουμουνδούρου.

Παράλληλα τόσο η ΕΛ.Α.Σ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά καλούν την ελληνική κυβέρνηση να πάρει θέση για το περιστατικό. «Η ελληνική κυβέρνηση και το υπουργείο Εξωτερικών οφείλουν να τοποθετηθούν άμεσα, να απαιτήσουν επίσημες εξηγήσεις από τις ισραηλινές αρχές», τόνισε η Νέα Αριστερά. «Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει έμπρακτα να καταδικάσει αυτές τις ενέργειες και να προβεί σε διάβημα στο Ισραήλ», συμπλήρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Για απολύτως απαράδεκτη και καταδικαστέα απέλαση έκανε λόγο το ΚΚΕ. «Καταδικαστέα όμως είναι και η στάση της κυβέρνησης της ΝΔ που δεν προχωρά στις απαραίτητες ενέργειες διαμαρτυρίας απέναντι στον στρατηγικό της σύμμαχο Ισραήλ, που συνεχίζει τη γενοκτονία, τους επoικισμούς, την καταπάτηση των παλαιστινιακών εδαφών» επεσήμανε ο Περισσός. «Τώρα χρειάζεται να δυναμώσει ακόμα περισσότερο η αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό, η απαίτηση να διακοπεί κάθε συνεργασία με το Ισραήλ, να αναγνωριστεί ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της Βουλής» κατέληξε.