Τεχεράνη: Δοκιμαστικό πεδίο-κλειδί η πετρελαϊκή βιομηχανία για τελική συμφωνία με ΗΠΑ

Σε μια εποχή μετά τη σύναψη συμφωνίας ο πετρελαϊκός τομέας του Ιράν θα προσφέρει στην παγκόσμια οικονομία σημαντικές ευκαιρίες επενδύσεων.

Η πετρελαϊκή βιομηχανία του Ιράν θα αποτελέσει ένα δοκιμαστικό πεδίο-κλειδί για οποιαδήποτε τελική συμφωνία με τις ΗΠΑ αν τα δυτικά μέρη παραμείνουν προσηλωμένα στο πνεύμα του, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός υπουργός Πετρελαίου Μοχσέν Πακνετζάντ.

Σύμφωνα με δηλώσεις του, τις οποίες επικαλέστηκε το ειδησεογραφικό μέσο του υπουργείου, το Shana, ο Πακνετζάντ σημείωσε ότι σε μια εποχή μετά τη σύναψη συμφωνίας ο πετρελαϊκός τομέας του Ιράν θα προσφέρει στην παγκόσμια οικονομία σημαντικές ευκαιρίες επενδύσεων και ότι έχει εκατοντάδες σχέδια επενδύσεων, όπως και συμβάσεις τεχνικής και επιχειρησιακής σύμπραξης έτοιμες να υπογραφούν.