Πιερρακάκης: «Θα υπάρξει δημοσιονομικός χώρος για νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας»

Όπως είπε, «τον συνολικό δημοσιονομικό χώρο συζητάμε, δηλαδή το ποσό και το μείγμα των συγκεκριμένων μέτρων που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός (σ.σ. στη ΔΕΘ). Αλλά μπορώ εξαρχής να σας πω ότι θα υπάρξει χώρος, θα υπάρξουν παρεμβάσεις, θα υπάρξουν μέτρα σε αυτήν τη γενική κατεύθυνση την οποία συζητάμε».

«Θα υπάρξει περιθώριο για νέα μέτρα, αυτό είναι δεδομένο, αυτό μπορώ να σας το πω από τώρα. Θα υπάρχει δημοσιονομικός χώρος και θα υπάρχει και στήριξη της κοινωνίας συγκεκριμένη». Αυτό δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Πρωινές Παρεμβάσεις» του ραδιοφωνικού σταθμού ΜΑΧ FM 93,4 της Πάτρας.

Όπως είπε, «τον συνολικό δημοσιονομικό χώρο συζητάμε, δηλαδή το ποσό και το μείγμα των συγκεκριμένων μέτρων που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός (σ.σ. στη ΔΕΘ). Αλλά μπορώ εξαρχής να σας πω ότι θα υπάρξει χώρος, θα υπάρξουν παρεμβάσεις, θα υπάρξουν μέτρα σε αυτήν τη γενική κατεύθυνση την οποία συζητάμε». Ενώ, με τη λεγόμενη «ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια», υπάρχουν και πρόσθετα μέτρα, στοχευμένα συγκεκριμένα για τις ενεργειακές επενδύσεις. Αυτό, πρόσθεσε, είναι ένα ξέχωρο κομμάτι από τις ανακοινώσεις που θα κάνει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

Ερωτηθείς για το θέμα της ακρίβειας, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι η «μάχη» δίνεται σε τρία μέτωπα: Την αύξηση των εισοδημάτων, τη μείωση των φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών, και τους αυστηρούς ελέγχους απέναντι στα φαινόμενα αισχροκέρδειας και αθέμιτων πρακτικών. «Εγώ θα πω και ευρύτερα: η καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια, είναι να έχεις περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες δουλειές. Να έχεις περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα, υψηλότερο. Και να έχεις και μια οικονομία που να αναπτύσσεται με τρόπο και με όφελος που να φτάνει σε κάθε σπίτι. Εκεί είναι που κρίνεται η κάθε πολιτική. Δεν θα ισχυριστώ ότι το πρόβλημα, συνεπώς, έχει λυθεί. Εκείνο που θα πω είναι ότι η οικονομική μας πολιτική έχει ως πρώτη προτεραιότητα να κλείνει η ψαλίδα ανάμεσα στις αυξήσεις των τιμών και στο διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, και διαρκώς προσπαθούμε αυτό να το ενισχύουμε», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Για το ιδιωτικό χρέος, ο υπουργός δήλωσε ότι «παρά τη σημαντική πρόοδο της οικονομίας, υπάρχουν ακόμα πολίτες που κουβαλάνε τα βάρη του παρελθόντος. Χρειάζονται μια δυνατότητα επανεκκίνησης. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη που τους αφορά όλους αν δεν δώσουμε λύση και σε αυτούς τους συμπολίτες μας». Γι' αυτό, πρόσθεσε, και κάνουμε μια δέσμη μέτρων που είναι μια ολοκληρωμένη πολιτική δεύτερης ευκαιρίας. Όπως η μείωση για την ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ, η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών σε 72 δόσεις, η αύξηση του ακατάσχετου ορίου από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ, η δυνατότητα απελευθέρωσης δεσμευμένων λογαριασμών για όποιον είναι συνεπής στη ρύθμισή του, και οι δύο κινήσεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας (η λειτουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων και η προστασία της κυρίας κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού).

«Άρα, το συνοψίζω», πρόσθεσε, «λέγοντας το εξής: η φιλοσοφία ποια είναι; Να στηρίξουμε όσους έχουν πραγματικά ανάγκη, χωρίς να αδικούμε όμως όσους παραμένουν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Δηλαδή, περισσότερες ρυθμίσεις, λιγότερα αδιέξοδα και περισσότερους πολίτες που θα μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην οικονομική ζωή. Νομίζω ότι ο καθένας από εμάς, αυτό θέλει για τη χώρα του και για την οικονομία και αυτό είναι που προσπαθούμε να πετύχουμε με αυτά τα εργαλεία. Ένα κράτος που δίνει πραγματικά το χέρι στον κόσμο σε αυτόν που πρέπει να το δώσει».

Τέλος, σε ερώτηση σχετικά με την Αχαΐα, απάντησε ότι στην Αχαΐα και γενικά στη Δυτική Ελλάδα υπάρχει μία σημαντική προσπάθεια με αποτελέσματα που αρχίζουν και φαίνονται. Και κατέληξε, λέγοντας ότι η περιοχή έχει δυναμική. «Η Αχαΐα έχει σημαντικά πλεονεκτήματα. Εγώ, πιστεύω, ότι τα επόμενα χρόνια μπορεί να πρωταγωνιστήσει ακόμη περισσότερο στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Η δική μας δουλειά είναι να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, ώστε αυτή η δυναμική να μεταφραστεί σε περισσότερες δουλειές καλύτερα αμειβόμενες, καλύτερα εισοδήματα και στο τέλος μεγαλύτερη αισιοδοξία για όλους τους πολίτες».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ