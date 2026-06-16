ΔΑΜ 2021-2027: Χρηματοδότηση 464 μικρών επιχειρήσεων στα νησιά μέσω του «Επιχειρώ Πράσινα»

Μέσω της χρηματοδότησης 464 νέων και υφιστάμενων μικρών επιχειρήσεων, κινητοποιούνται επενδύσεις ύψους 56,6 εκατ. ευρώ, συμβάλλοντας στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Δράσεων «Ενίσχυση της Ίδρυσης Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων στις νησιωτικές περιοχές του Προγράμματος ΔΑΜ 2021-2027» και «Ενίσχυση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων στις νησιωτικές περιοχές του Προγράμματος ΔΑΜ 2021-2027» - «Επιχειρώ Πράσινα».

Με βάση την ανακοίνωση του το Γραφείο Τύπου του ΥΠΕΘΟΟ, εγκρίθηκαν 195 αιτήσεις χρηματοδότησης για την ίδρυση νέων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, με συνολικό επιλέξιμο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 24,8 εκατ. ευρώ και επιχορηγούμενη Δημόσια Δαπάνη 17,3 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, εγκρίθηκαν 269 αιτήσεις χρηματοδότησης υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, με συνολικό επιλέξιμο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 31,8 εκατ. ευρώ και επιχορηγούμενη Δημόσια Δαπάνη 22,3 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχειρώ Πράσινα», εγκρίθηκαν 464 αιτήσεις χρηματοδότησης, με συνολικό επιλέξιμο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 56,6 εκατ. ευρώ και συνολική επιχορηγούμενη Δημόσια Δαπάνη 39,6 εκατ. ευρώ.

Τα εγκεκριμένα έργα χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Οι δικαιούχοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Η Δράση «Επιχειρώ Πράσινα» αποτελεί μία ιδιαίτερα σημαντική παρέμβαση του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027 για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης στις νησιωτικές περιοχές παρέμβασης με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους (όπου ορίζεται ως όριο φορολογικής διαφοροποίησης βάσει του ν.4172/2013), σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του έτους 2021.

Μέσω της χρηματοδότησης 464 νέων και υφιστάμενων μικρών επιχειρήσεων, κινητοποιούνται επενδύσεις ύψους 56,6 εκατ. ευρώ, συμβάλλοντας στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην τόνωση της τοπικής οικονομίας και στην επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης.

Παράλληλα, η δράση ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, ενδυναμώνει την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών και υποστηρίζει έμπρακτα τους στόχους του Προγράμματος ΔΑΜ για ένα πιο βιώσιμο, ανταγωνιστικό και καινοτόμο αναπτυξιακό πρότυπο στις νησιωτικές περιοχές ΔΑΜ.

Με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων ολοκληρώνεται ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων αναπτυξιακών προοπτικών στις νησιωτικές περιοχές παρέμβασης του Προγράμματος ΔΑΜ 2021-2027

