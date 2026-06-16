Γροιλανδία: Επαρκής η άμυνα απέναντι σε Ρωσία και Κίνα, λέει η Δανία

Ο Soren Andersen, επικεφαλής της Κοινής Διοίκησης Αρκτικής της Γροιλανδίας, δήλωσε ότι η βασική πρόκληση είναι η παρακολούθηση της δραστηριότητας ρωσικών και κινεζικών υποβρυχίων.

Η Γροιλανδία διαθέτει ήδη τις απαραίτητες στρατιωτικές εγκαταστάσεις και μόνιμες δυνάμεις για να υποστηρίξει επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και να αποτρέψει πιθανές ρωσικές απειλές, παρά το γεγονός ότι το ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων πρόγραμμα ενίσχυσης της άμυνας της Δανίας στην Αρκτική βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, σύμφωνα με τον ανώτατο στρατιωτικό διοικητή της χώρας στο νησί.

Ο Soren Andersen, επικεφαλής της Κοινής Διοίκησης Αρκτικής της Γροιλανδίας, δήλωσε ότι η βασική πρόκληση ασφαλείας στην περιοχή είναι η παρακολούθηση της δραστηριότητας ρωσικών και κινεζικών υποβρυχίων στο λεγόμενο πέρασμα GIUK (Γροιλανδία–Ισλανδία–Ηνωμένο Βασίλειο), ένα στρατηγικής σημασίας σημείο διέλευσης στον Βόρειο Ατλαντικό. Όπως τόνισε, η αποστολή αυτή απαιτεί κυρίως μέσα επιτήρησης και παρακολούθησης και όχι απαραίτητα περισσότερα στρατεύματα επί του εδάφους.

«Οι Δανικές Ένοπλες Δυνάμεις διαθέτουν τις εγκαταστάσεις που χρειάζονται για την άμυνα της Γροιλανδίας», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η αποτελεσματική αποτροπή βασίζεται σε πλοία, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αεροσκάφη επιτήρησης, τα οποία συχνά επιχειρούν από βάσεις στην Ισλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Δανία έχει δεσμευθεί να διαθέσει επιπλέον 42 δισ. κορόνες (περίπου 6,5 δισ. δολάρια) για την ενίσχυση της ασφάλειας στη Γροιλανδία, μετά την επαναφορά από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, της πρότασής του για αμερικανικό έλεγχο του νησιού για λόγους ασφαλείας. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Άντερσεν, μέχρι στιγμής έχει φτάσει στη Γροιλανδία «πολύ περιορισμένος» νέος εξοπλισμός, ενώ αρκετές κρίσιμες δυνατότητες παραμένουν υπό υλοποίηση.

Ήδη έχουν αναπτυχθεί τα πρώτα χερσαία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, ενώ τον επόμενο μήνα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το πρώτο παράκτιο ραντάρ στο Νουούκ. Παράλληλα, εντός του έτους θα ξεκινήσουν οι εργασίες για νέο λιμάνι και στρατιωτικό αρχηγείο. Η πλήρης ανάπτυξη του σχεδίου προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το 2033.

Την ίδια ώρα, οι συνομιλίες μεταξύ Δανίας, Γροιλανδίας και Ηνωμένων Πολιτειών για ζητήματα ασφάλειας εισέρχονται στον έκτο μήνα, με τις λεπτομέρειες να παραμένουν εμπιστευτικές. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Ουάσιγκτον εξετάζει τη δημιουργία τριών νέων στρατιωτικών βάσεων στη νότια Γροιλανδία.

Η συζήτηση για το μέλλον του νησιού παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητη. Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, παραδέχθηκε ότι στις αρχές του έτους υπήρξαν πραγματικές ανησυχίες για το ενδεχόμενο αμερικανικής στρατιωτικής παρέμβασης, μετά τις δηλώσεις Τραμπ. Αν και ο κίνδυνος αυτός έχει πλέον υποχωρήσει, προειδοποίησε ότι η αμερικανική επιδίωξη απόκτησης της ημιαυτόνομης δανικής επικράτειας παραμένει ενεργή. «Η φιλοδοξία δεν έχει εξαφανιστεί. Δεν είμαστε ασφαλείς. Δεν είμαστε», δήλωσε χαρακτηριστικά.