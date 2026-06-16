«Οι AI agents θα αντικαταστήσουν τα apps» - Τι «βλέπει» για το μέλλον η Qualcomm

Οι ΑΙ agents θεωρούνται το επόμενο βήμα για ψηφιακούς βοηθούς όπως η Siri της Apple. Οι εφαρμογές «δεν είναι νεκρές», «αλλά θα αλλάξουν».

Πάνω από 40 σχέδια νέων συσκευών τεχνητής νοημοσύνης επεξεργάζεται η Qualcomm, καθώς η σχεδιάστρια τσιπ προετοιμάζεται για ένα κύμα «AI Agents» σε όλο τον κόσμο των ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης.

Σε συνέντευξη στο CNBC, ο CEO της Qualcomm, Κριστιάνο Αμόν παρουσίασε τις απόψεις του σχετικά με τον μεταβαλλόμενο ρόλο των smartphones και των εφαρμογών, γιατί τα έξυπνα γυαλιά θα μπορούσαν να είναι η επόμενη σημαντική συσκευή για τους καταναλωτές, τους νέους τύπους ηλεκτρονικών που θα κυκλοφορήσουν στην αγορά και πώς θα πρέπει να αλλάξουν οι αρχιτεκτονικές των τσιπ για ακόμη μικρότερα gadgets.

«Νομίζω ότι θα υπάρξουν πολλοί πειραματισμοί με διαφορετικούς παράγοντες», τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος, προσθέτοντας πως: «αυτή τη στιγμή, έχουμε πάνω από 40 σχέδια αυτών των συσκευών και σας λέω, οι τύποι και οι μορφές τους είναι πολύ, πολύ διευρυμένες».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι νέες φορητές τεχνολογικές συσκευές περιλαμβάνουν κοσμήματα, ακουστικά με κάμερες, καρφίτσες και ρολόγια. «Η αρχή είναι κάτι που φοράτε, κάτι [που] είναι μαζί σας όλη την ώρα, κάτι που μπορεί να δει τον κόσμο γύρω σας, ώστε να έχετε το πλαίσιο και τη δυνατότητα για πρόσβαση σε έναν AI agents και να μιλήσετε μαζί του», σημείωσε.

Οι ΑΙ agents θεωρούνται το επόμενο βήμα για ψηφιακούς βοηθούς όπως η Siri της Apple. Η τεχνολογική βιομηχανία στοιχηματίζει ότι οι ΑΙ agents θα είναι σε θέση να εκτελούν μεγαλύτερες και πιο σύνθετες εργασίες σε διάφορα apps και υπηρεσίες σε συσκευές.

Οι εφαρμογές «δεν είναι νεκρές», «αλλά θα αλλάξουν. Oι ΑΙ agents είναι το μέλλον» εκτίμησε, τονίζοντας πως στο μέλλον θα μπορούσαν επίσης να αλλάξουν τη σχέση που έχουν οι άνθρωποι με τα smartphone τους και να δημιουργήσουν ευκαιρίες για να γίνουν δημοφιλείς νέοι τύποι συσκευών.

«Πιστεύω πως οι ΑΙ agents θα κατανοούν τις ανθρώπινες προθέσεις και θα κάνουν πράγματα για εσάς, οπότε υπάρχει μια μετατόπιση στο κέντρο βάρους», σχολίασε, συμπληρώνοντας ότι τα τηλέφωνα δεν θα εξαφανιστούν εντελώς.

Η Qualcomm αισιόδοξη για τα έξυπνα γυαλιά ως μία από τις συσκευές που στο μέλλον θα μπορούσαν να αλλάξουν τη σχέση που έχουν οι άνθρωποι με τα smartphone τους και να δημιουργήσουν ευκαιρίες για να γίνουν δημοφιλή νέα gadgets που θα συλλέγουν δεδομένα σε κλίμακα που είναι «εκθετικά μεγαλύτερη» από τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.