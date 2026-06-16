Προς πτωτικό 4x4 το πετρέλαιο - Το μεγαλύτερο «κόκκινο» σερί στο 2026

Το Brent χάνει 0,54% στα 80,47 δολάρια το βαρέλι, υποχωρώντας για τέταρτη ημέρα, ενώ το West Texas Intermediate διολισθαίνει 0,25% στα 80,51 δολάρια το βαρέλι.

Προς το μεγαλύτερο σερί απωλειών του φέτος, οδεύει το πετρέλαιο, καθώς η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ ενισχύει τις προσδοκίες για αναβίωση της προσφοράς, με κορυφαίες τράπεζες της Wall Street να υποβαθμίζουν τις προβλέψεις τους για τις τιμές του «μαύρου χρυσού». Το Brent χάνει 0,54% στα 80,47 δολάρια το βαρέλι, υποχωρώντας για τέταρτη ημέρα, ενώ το West Texas Intermediate διολισθαίνει 0,25% στα 80,51 δολάρια το βαρέλι.

Το deal πρόκειται να υπογραφεί από Ουάσιγκτον και Τεχεράνη στην Ελβετία την Παρασκευή. Τόσο η Morgan Stanley όσο και η Goldman Sachs αναθεώρησαν επί τα χείρω τις προβλέψεις τους για τις τιμές για τα επόμενα τρίμηνα. Η Morgan Stanley εκτιμά ότι μετά τη συμφωνία, η τιμή του Brent θα κυμαίνεται κατά μέσο όρο στα 90 δολάρια το βαρέλι μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου, χαμηλότερα από την προηγούμενη πρόβλεψη για 100 δολάρια. Οι προοπτικές για το τέταρτο τρίμηνο υποβαθμίστηκαν κατά 15 δολάρια στα 80 δολάρια.

Οι αναλυτές στη Goldman Sachs, αναμένουν ότι το Brent θα φτάσει κατά μέσο όρο τα 80 δολάρια το τέταρτο τρίμηνο, 10 δολάρια λιγότερο από την προηγούμενη εκτίμησή τους. Η RBC Capital Markets υιοθέτησε πιο επιφυλακτικό τόνο. «Πιστεύουμε ότι θα χρειαστούν μήνες για να φτάσουμε σχεδόν στα επίπεδα της 27ης Φεβρουαρίου», τόνισαν οι αναλυτές, αναφερόμενοι στην ημερομηνία πριν από την έναρξη του πολέμου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα είναι ελεύθερα την Παρασκευή. «Έχουμε ήδη πολλές λωρίδες αυτή τη στιγμή», υπογράμμισε στους δημοσιογράφους στη σύνοδο κορυφής της G7 στη Γαλλία. «Θα είναι ανοιχτά και θα είναι δωρεάν» πρόσθεσε. Η πτώση της τιμής του πετρελαίου σε χαμηλό από τις αρχές Μαρτίου έχει εξαλείψει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών από 27/2, μετριάζοντας τις πληθωριστικές πιέσεις ενώ οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed αποφασίζουν για τα επιτόκια στις 17 Ιουνίου.

Ωστόσο, παραμένουν πολλά ερωτήματα σχετικά με το πώς θα εφαρμοστεί η προσωρινή συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων ανησυχιών για την ασφάλεια της ναυτιλίας, τους κανόνες λειτουργίας και το εάν η κρίσιμη ναυτιλιακή οδός - η οποία μετέφερε περίπου το 1/5 της προσφοράς πετρελαίου πριν από τον πόλεμο - θα παραμείνει χωρίς διόδια ή τέλη. Περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες της αγοράς αναμένονται την Τετάρτη, όταν ο ΔΟΕ θα δημοσιεύσει τη μηνιαία ανάλυσή του σχετικά με τις προοπτικές του «μαύρου χρυσού».