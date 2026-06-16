Τσιόδρας στο Ευρωκοινοβούλιο: Τεχνητή Νοημοσύνη και γραφειοκρατία δεν πάνε μαζί!

Μείωση γραφειοκρατίας και ενίσχυση πρόσβασης ΜμΕ στη χρηματοδότηση. Η Ευρώπη να πρωτοπορεί και όχι να παρακολουθεί από μακριά την ανάπτυξη της ΑΙ.

Την ανάγκη μείωσης της γραφειοκρατίας και της ενίσχυσης της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση ώστε η Ευρώπη να πρωτοπορεί και όχι να παρακολουθεί από μακριά την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, υπογράμμισε ο Δημήτρης Τσιόδρας σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου.

Συμπλήρωσε ότι για χιλιάδες επιχειρήσεις, το ρυθμιστικό βάρος παραμένει ασφυκτικό, τονίζοντας ότι «πολύτιμοι πόροι που θα μπορούσαν να επενδύονται στην καινοτομία, την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, αναλώνονται στην αντιμετώπιση πολύπλοκων διοικητικών υποχρεώσεων».

Ο Ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ σημείωσε ότι «ασφαλώς πρέπει να υπάρχει πλαίσιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη», συμπληρώνοντας όμως ότι αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να διευκολύνει την ανάπτυξή της και να μην βάζει εμπόδια μέσω υπερβολικής γραφειοκρατίας.

Ο Δημήτρης Τσιόδρας κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι «αυτό ακριβώς επιδιώκουμε και με το Ψηφιακό πακέτο απλοποίησης Omnibus για την Τεχνητή Νοημοσύνη», η έγκριση του οποίου στέλνει το μήνυμα ότι η Ευρώπη μπορεί να απλοποιεί τους κανόνες της, να μειώνει τη γραφειοκρατία και ταυτόχρονα να διατηρεί υψηλά επίπεδα προστασίας για τους πολίτες.

Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης:

Η σημερινή συμφωνία στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα: η Ευρώπη μπορεί να απλοποιεί τους κανόνες της, να μειώνει τη γραφειοκρατία και ταυτόχρονα να διατηρεί υψηλά επίπεδα προστασίας για τους πολίτες. Αυτό ακριβώς επιδιώκουμε και με το Ψηφιακό Omnibus για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Aσφαλώς πρέπει να υπάρχει πλαίσιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Το οποίο όμως θα διευκολύνει την ανάπτυξή της και δεν θα βάζει εμπόδια μέσω υπερβολικής γραφειοκρατίας.

Για χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το ρυθμιστικό βάρος παραμένει ασφυκτικό. Πολύτιμοι πόροι που θα μπορούσαν να επενδύονται στην καινοτομία, την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, αναλώνονται στην αντιμετώπιση πολύπλοκων διοικητικών υποχρεώσεων. Αν θέλουμε η Ευρώπη να πρωτοπορεί και όχι να παρακολουθεί από μακριά την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, χρειάζεται λιγότερη γραφειοκρατία και καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Tεχνητή Νοημοσύνη και γραφειοκρατία δεν πάνε μαζί!