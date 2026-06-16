Στον «πάγο» τα επιτόκια της Αυστραλίας τον Μάιο - Στο 4,35%

Η ομόφωνη απόφαση έρχεται καθώς η Καμπέρα αγωνίζεται να περιορίσει τις πληθωριστικές πιέσεις στην αυστραλιανή οικονομία.

Αμετάβλητα στο 4,35% -όπως ανέμεναν ευρέως οι αγορές- διατήρησε τα επιτόκιά της η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας την Τρίτη, ενώ δήλωσε έτοιμη να αυξήσει το κόστος δανεισμού για να διαχειριστεί τη σταθερότητα των τιμών και την πλήρη απασχόληση.

Η ομόφωνη απόφαση έρχεται καθώς η Καμπέρα αγωνίζεται να περιορίσει τις πληθωριστικές πιέσεις στην αυστραλιανή οικονομία.

Στην ανακοίνωσή της, η RBA ανέφερε ότι ο πληθωρισμός «εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλός», γεγονός που δικαιολογεί την τοποθέτηση των επιτοκίων στον «πάγο», καθώς αξιολογεί «την αντίδραση στις προηγούμενες αυξήσεις και τον αντίκτυπο της διακοπής της προσφοράς πετρελαίου».

Ενώ οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, η RBA έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου ότι η επίλυση της σύγκρουσης βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και τα παγκόσμια ζητήματα εφοδιασμού με «μαύρο χρυσό» θα χρειαστούν κάποιο χρόνο για να επιλυθούν, διατηρώντας τις τιμές ενέργειας και τον πληθωρισμό στα ύψη.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Αυστραλία παρουσίασε άνοδο ΑΕΠ 2,5% στο πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, σε ετήσια βάση, με την RBA να τονίζει πως: «μια περίοδος παρατεταμένης αβεβαιότητας μπορεί επίσης να προκαλέσει χαμηλότερη ανάπτυξη στη χώρα και τους κύριους εμπορικούς της εταίρους».

Τον Απρίλιο, ο πληθωρισμός κινήθηκε πάνω από τον στόχο 2-3% της κεντρικής τράπεζας καθώς επιταχύνθηκε 4,2%. «Το ράλι των καυσίμων τροφοδοτεί άμεσα στον πληθωρισμό και υπάρχουν ενδείξεις ότι μεταδίδεται στις τιμές άλλων αγαθών και υπηρεσιών, επομένως οι πιέσεις είναι πιθανό να παραμείνουν υψηλές για κάποιο χρονικό διάστημα», προειδοποίησε.