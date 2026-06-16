Πιερρακάκης: Παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου για τη ρύθμιση του ελβετικού φράγκου

Ο ίδιος επισήμανε, ότι η ανταπόκριση των πολιτών στη ρύθμιση είναι ιδιαίτερα θετική.

Παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 σε όλες τις κατηγορίες της ρύθμισης για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο που προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών».

Όπως τόνισε, έτσι δίνεται επιπλέον χρόνος στους ενδιαφερόμενους δανειολήπτες να αξιοποιήσουν το πλαίσιο διευθέτησης των οφειλών τους, ενώ επισήμανε ότι η ανταπόκριση των πολιτών στη ρύθμιση είναι ιδιαίτερα θετική.

Όπως ανέφερε ο υπουργός, μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα περίπου 14.000 δανειολήπτες, αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν στο 50% όσων διαθέτουν στεγαστικά ή άλλα δάνεια συνδεδεμένα με το ελβετικό φράγκο. «Η ρύθμιση εξελίσσεται πολύ καλά και η συμμετοχή των πολιτών επιβεβαιώνει ότι υπήρχε πραγματική ανάγκη για μια ουσιαστική λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για την κατηγορία των δανειοληπτών που δεν υπάγονταν σε συγκεκριμένα εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια επρόκειτο να λήξει στις 19 Ιουνίου 2026, ενώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες δικαιούχων η καταληκτική ημερομηνία ήταν η 19η Αυγούστου 2026. Με τη νέα παράταση, όλοι οι ενδιαφερόμενοι αποκτούν επιπλέον χρόνο για να εξετάσουν τις διαθέσιμες επιλογές και να ενταχθούν στη ρύθμιση.

Στην ίδια συνέντευξη, ο υπουργός είπε επίσης, ότι για τα υβριδικά ΙΧ «στο νομοσχέδιο υπάρχει πρόβλεψη για τα plug-in ηλεκτρικά, με σύνδεση με την κοινή λογική». Και πρόσθεσε ότι «θα παρατείνουμε για ακόμα 6 μήνες το καθεστώς της κλιμακωτής έκπτωσης 50%- 75% στα υβριδικά και αυτό αφορά και όσα έχουν αγοραστεί το τελευταίο 6μηνο και δεν έχουν ταξινομηθεί, προκειμένου να μην υπάρξει αιφνιδιασμός. Από 1/1/2027 θα ισχύει έκπτωση 50% για τα plug-in αυτοκίνητα».

Για τον Φορέα Επαναμίσθωσης Ακινήτων, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι «έχω υπάρξει υπουργός σε υπουργεία που κινήθηκαν σε ένα 24ωρο, υπάρχουν όμως και άλλα πράγματα που έχουν άλλες διαδικασίες. Είμαστε στο τελικό στάδιο υλοποίησης, 29 Μαΐου υποβλήθηκαν οι τελικές προσφορές, έχει ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησής τους. Ο φορέας είναι εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας, δίνει τη δυνατότητα στον μισθωτή να μείνει για 12 χρόνια, με κρατική επιδότηση ενοικίου και δυνατότητα επαναγοράς του ακινήτου από τον μισθωτή. Το φθινόπωρο θα λειτουργήσει ο Φορέας, ενώ για όλο το ενδιάμεσο διάστημα δεν έμεινε κανείς απροστάτευτος. Παράλληλα, ο εξωδικαστικός μηχανισμός είναι εργαλείο προστασίας α' κατοικίας».

Ενώ, για τον «νόμο Κατσέλη», δήλωσε ότι «βιάστηκε η αντιπολίτευση, είναι μια περίπλοκη απόφαση. Τα στελέχη του υπουργείου μελετούν σε βάθος την απόφαση, πιθανότατα στην αντιπολίτευση δεν την έχουν διαβάσει. Η απόφαση του Αρείου Πάγου θα εφαρμοστεί, η συζήτηση είναι ο τρόπος εφαρμογής, είμαστε στη μελέτη της απόφασης, υπάρχει μεγάλη περιπτωσιολογία. Θα βρούμε τον βέλτιστο τρόπο εφαρμογής της».

Τέλος, σχετικά με το ιδιωτικό χρέος επεσήμανε ότι «συστημικά είναι χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μ.ό., είμαστε στο 94,5% του ΑΕΠ, ενώ στην Ευρώπη είναι στο 121%, αλλά δεν μπορεί το υπουργείο και η κυβέρνηση να μην ασχοληθεί. Είναι χιλιάδες άνθρωποι. Δίνουμε τα κατάλληλα εργαλεία στον κόσμο, προκειμένου από τη μία να μην αλλάξει η κουλτούρα, που πλέον δημιουργεί πρωτογενή πλεονάσματα, αλλά χρειάζεται να βγάλουμε «ανθρώπους από το νερό». Χρειάζεται η χρυσή τομή, ένα κράτος που δίνει το χέρι και που δεν κουνάει το δάχτυλο. Ο κόσμος αγκαλιάζει τη ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο, για τον εξωδικαστικό μηχανισμό, καθώς σχεδιάστηκαν με βάση τις ανάγκες του κόσμου».