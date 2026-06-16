Η BlackRock «ξεφορτώνεται» άλλες 200 θέσεις εργασίας

Παρότι οι περικοπές είναι περιορισμένης κλίμακας, η συχνότητά τους συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας νέας εταιρικής κουλτούρας.

Ο CEO της BlackRock, Λάρι Φινκ, φαίνεται να υιοθετεί μια πιο διακριτική αλλά διαρκή στρατηγική αναδιάρθρωσης του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς η μεγαλύτερη διαχειρίστρια κεφαλαίων παγκοσμίως προχωρά σε νέο γύρο περικοπών προσωπικού.

Η BlackRock καταργεί λιγότερο από το 1% των θέσεων εργασίας της, που αντιστοιχεί σε περίπου 200 εργαζομένους, σύμφωνα με πηγές με γνώση του θέματος που επικαλείται το Bloomberg. Πρόκειται για την τέταρτη μείωση προσωπικού μέσα στους τελευταίους 18 μήνες.

Παρότι οι περικοπές είναι περιορισμένης κλίμακας, η συχνότητά τους συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας νέας εταιρικής κουλτούρας στον επενδυτικό κολοσσό, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί μέσω σημαντικών εξαγορών.

Ο τελευταίος γύρος αφορά θέσεις σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από τις επενδύσεις και τις λειτουργικές υπηρεσίες έως την τεχνολογία. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, επηρεάζονται επίσης θέσεις στον τομέα ιδιωτικής χρηματοδότησης της εταιρείας, ο οποίος ενισχύθηκε σημαντικά πέρυσι μέσω της εξαγοράς της HPS Investment Partners έναντι 12 δισ. δολαρίων, της μεγαλύτερης επένδυσης που έχει πραγματοποιήσει ποτέ η BlackRock στον χώρο της ιδιωτικής πίστωσης.

«Οι ενέργειες που υλοποιούμε σήμερα αποτελούν μέρος της συνήθους πειθαρχίας ενός οργανισμού που εξελίσσεται διαρκώς», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας. Όπως πρόσθεσε, η BlackRock επανεξετάζει συνεχώς τη στελέχωση των δραστηριοτήτων της, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της.

Η εταιρεία επανεκκίνησε τις περικοπές προσωπικού το 2023, έπειτα από πολυετή παύση κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Το 2025 προχώρησε σε δύο σημαντικούς γύρους μειώσεων, περικόπτοντας περίπου το 1% του προσωπικού της κάθε φορά.

Η BlackRock διαχειρίζεται σήμερα περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 14 τρισ. δολαρίων, διατηρώντας τη θέση της ως ο μεγαλύτερος διαχειριστής κεφαλαίων στον κόσμο.