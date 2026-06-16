Eurobank: Δωρεάν διάθεση 1.727.493 ιδίων μετοχών σε 208 στελέχη

Η συνολική αξία των ανωτέρω μετοχών ανήλθε σε €7.243.378,15, βάσει της τιμής κλεισίματος €4,193 της μετοχής της Τράπεζας στις 15.06.2026.

Δωρεάν διάθεση 1.727.493 ιδίων, κοινών, ονομαστικών μετοχών της προς 208 Δικαιούχους μέσω εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών ανακοίνωσε η Eurobank.

Σύμφωνα με την εισηγμένη, η ανωτέρω διάθεση ιδίων μετοχών πραγματοποιήθηκε βάσει των εφαρμοζόμενων σχημάτων μεταβλητών αποδοχών και κατόπιν διαπίστωσης της πλήρωσης των προϋποθέσεων αυτών.

Η συνολική αξία των ανωτέρω μετοχών ανήλθε σε €7.243.378,15, βάσει της τιμής κλεισίματος €4,193 της μετοχής της Τράπεζας στις 15.06.2026. Οι Δικαιούχοι έχουν υποχρέωση διακράτησης των εν λόγω μετοχών για ένα έτος από την ημερομηνία κτήσης τους.

Οι ως άνω μετοχές αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας στις 22.10.2025 προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών. Μετά και την προαναφερόμενη διάθεση, η Τράπεζα κατέχει άμεσα 32.630.208 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,8985% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της 28.04.2026 ενέκρινε την ακύρωση 28.097.019 ιδίων μετοχών της Τράπεζας, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018. Η ολοκλήρωση της εν λόγω εταιρικής πράξης τελεί υπό τη σχετική έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διατυπώσεων δημοσιότητας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).