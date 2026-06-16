Τι σχεδιάζει στις Αχαρνές η κρητική αρτοποιία «Το Μάννα» – Ν. Τσατσαρωνάκης

Η κρητική αρτοποιία έλαβε έγκριση για επένδυση άνω των 14 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής.

Ένα φιλόδοξο project ετοιμάζεται να λάβει «σάρκα και οστά» στις Αχαρνές. Και μάλιστα με τη σφραγίδα της κρητικής αρτοποιίας «Το Μάννα» – Ν. Τσατσαρωνάκης ΑΒΕΕ που μετρά ήδη 78 χρόνια πορείας στον κλάδο παραγωγής επώνυμων προϊόντων.

Ο λόγος για τη νέα μονάδα παραγωγής παξιμαδιών και ειδών αρτοποιίας, εκεί που βρισκόταν στο παρελθόν η παραγωγική μονάδα της ιστορικής Κατσέλης.

Το επενδυτικό σχέδιο

Η κρητική αρτοποιία έλαβε έγκριση για επένδυση άνω των 14 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής.

Το επενδυτικό σχέδιο έχει υπαχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης «Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022. Το συνολικό επιλέξιμο κόστος ανέρχεται σε 14,31 εκατ. ευρώ, με την εταιρεία να λαμβάνει επιχορήγηση ύψους 4,01 εκατ. ευρώ.

«Ωκεανός ανάπτυξης»

Όπως δήλωνε άλλωστε την άνοιξη του 2025 στους εκπροσώπους του Τύπου η διοίκηση της εταιρείας, με το νέο εργοστάσιο στις Αχαρνές ανοίγονται νέες προοπτικές για την κρητική αρτοποιία, καθώς αποκτά πλέον παραγωγική βάση και στην Αθήνα.

«Με το νέο εργοστάσιο θα πάμε σε έναν ωκεανό ανάπτυξης», σχολίαζε χαρακτηριστικά η Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας, Ελένη Τσατσαρωνάκη.

Να σημειωθεί εδώ ότι πρόκειται για το πρώην εργοστάσιο της Κατσέλης, συνολικής έκτασης άνω των 22.000 τμ, το οποίο η οικογένεια Τσατσαρωνάκη απέκτησε μετά από πλειστηριασμό το 2021. Υπενθυμίζεται ότι η Κατσέλης είχε μετονομαστεί σε Nutriart προτού τελικά οδηγηθεί σε πτώχευση πριν από 13 χρόνια.

Τζίρος άνω των 13 εκατ. ευρώ

Όπως προκύπτει από τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις (σ.σ. αφορούν στη χρήση 2024), η κρητική εταιρεία έχει κύκλο εργασιών ύψους 13,49 εκατ. ευρώ, έναντι 12,83 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023, ήτοι μια αύξηση της τάξης του 5%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε κέρδη ύψους 2,84 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,01 εκατ. ευρώ το 2023, ενώ στα αποτελέσματα της χρήσης 2024 περιλαμβάνονται και κέρδη από εκποίηση ακινήτου ποσού ύψους 923.664 ευρώ.

Ο δε Δείκτης EBITDA ανήλθε σε 2.388.120 ευρώ έναντι 2.675.302 ευρώ στη χρήση 2023 και το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 17,7% έναντι 20,77% αντίστοιχα. Η μείωση του περιθωρίου οφείλεται κυρίως στην αύξηση του μισθοδοτικού κόστους.

Με ιστορία από το 1948

Η εταιρεία «Το Μάννα» – Ν. Τσατσαρωνάκης ΑΒΕΕ ιδρύθηκε το 1948 και η έδρα της βρίσκεται στον Πλάτανο Κισάμου Κρήτης.

Σήμερα είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες στον κλάδο της. Εφαρμόζει διαδοχικά συστήματα διασφάλισης ποιότητας, από την παραλαβή των πρώτων υλών μέχρι την παραγωγή και το τελικό προϊόν, με συνεχείς ελέγχους, ενώ όλα τα προϊόντα της παράγονται αποκλειστικά από εκλεκτές πρώτες ύλες της κρητικής γης και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας τροφίμων.

Η παραγωγική διαδικασία ενσωματώνει σημαντικό βαθμό καθετοποίησης, παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές και διεθνείς διατροφικές συστάσεις, προάγει τις αρχές των προϊόντων ΠΓΕ, τηρεί τις απαιτητικές πιστοποιήσεις BRC, IFS και ISO 22000, τις καλές πρακτικές του ΣΕΒΤ και τις ιδιαίτερες προδιαγραφές (συσκευασίας, γεύσης και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών) των μεγάλων αγορών εξαγωγής.

Πρόκειται δε για μία από τις ελάχιστες ελληνικές εταιρείες που έχει εγκεκριμένες παραγωγικές τροφίμων FDA, ενώ παράλληλα διαθέτει ευρωπαϊκή πιστοποίηση «ΔΗΩ» για τα βιολογικά της προϊόντα.

Κατά τη διάρκεια του 2024 η εταιρεία απασχόλησε κατά μέσο όρο 100 άτομα προσωπικό, ενώ στην προηγούμενη χρήση απασχόλησε 95.