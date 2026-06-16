Αποδυναμώθηκε κι άλλο η κινεζική οικονομία τον Μάιο

Οι οικονομολόγοι περιγράφουν πλέον την κινεζική οικονομία ως ένα μοντέλο ανάπτυξης «σε σχήμα Κ», όπου η ισχυρή μεταποίηση και οι εξαγωγές αντισταθμίζουν τη συνεχιζόμενη αδυναμία της αγοράς ακινήτων και της κατανάλωσης.

Οι λιανικές πωλήσεις στην Κίνα υποχώρησαν τον Μάιο για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από τρία χρόνια, ενώ οι επενδύσεις σε αστικές περιοχές κατέγραψαν μεγαλύτερη του αναμενομένου πτώση, εντείνοντας τις πιέσεις προς το Πεκίνο να προχωρήσει σε ουσιαστικά μέτρα στήριξης της κατανάλωσης. Η αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή προσφέρει μεν κάποια βραχυπρόθεσμη ανακούφιση, δεν αρκεί όμως για να αντιστρέψει την αδύναμη εγχώρια δυναμική.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Κίνας, οι λιανικές πωλήσεις -βασικός δείκτης της καταναλωτικής δαπάνης- μειώθηκαν κατά 0,6% τον Μάιο σε ετήσια βάση, σημειώνοντας την πρώτη τους πτώση από τον Δεκέμβριο του 2022. Ούτε η αργία της Εργατικής Πρωτομαγιάς κατάφερε να τονώσει σημαντικά τις δαπάνες των νοικοκυριών, ενώ η κυβέρνηση περιόρισε νωρίτερα μέσα στη χρονιά τα προγράμματα επιδότησης αντικατάστασης καταναλωτικών αγαθών.

Η εξέλιξη αιφνιδίασε τους αναλυτές, καθώς οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν μηδενική μεταβολή. Ο εκπρόσωπος της στατιστικής υπηρεσίας, Fu Linghui, επεσήμανε πάντως ότι οι συνολικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 2,8% στο πρώτο πεντάμηνο του έτους.

Την ίδια στιγμή, οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου στις αστικές περιοχές -που περιλαμβάνουν τα ακίνητα και τις υποδομές- υποχώρησαν κατά 4,1% στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου, έναντι εκτιμήσεων για μείωση 2%. Η πτώση επιταχύνθηκε σε σχέση με το -1,6% που είχε καταγραφεί στο τετράμηνο.

Κύρια αιτία αποτέλεσε η συνεχιζόμενη κρίση στην αγορά ακινήτων, με τις επενδύσεις στον κλάδο να μειώνονται κατά 16,2%. Παράλληλα, οι επενδύσεις στη μεταποίηση κατέγραψαν την πρώτη τους πτώση από τον Δεκέμβριο του 2020, παρά τη σχετική ανθεκτικότητα κλάδων υψηλής τεχνολογίας και βιομηχανιών που στηρίζονται από κρατικές πολιτικές. Οι επενδύσεις σε υποδομές αυξήθηκαν μόλις κατά 0,6%.

Θετική εξαίρεση αποτέλεσε η βιομηχανική παραγωγή, η οποία ενισχύθηκε κατά 4,5% τον Μάιο, ξεπερνώντας τις προβλέψεις και ανακάμπτοντας από το χαμηλό σχεδόν τριών ετών του Απριλίου.

Οι οικονομολόγοι περιγράφουν πλέον την κινεζική οικονομία ως ένα μοντέλο ανάπτυξης «σε σχήμα Κ», όπου η ισχυρή μεταποίηση και οι εξαγωγές αντισταθμίζουν τη συνεχιζόμενη αδυναμία της αγοράς ακινήτων και της κατανάλωσης.

Παρά τη βελτίωση του διεθνούς κλίματος μετά τη συμφωνία για παράταση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι αβεβαιότητες παραμένουν. Οι αυξημένες τιμές ενέργειας βοήθησαν να περιοριστούν οι αποπληθωριστικές πιέσεις, ωστόσο η ασθενής ζήτηση εμπόδισε τη μετακύλιση του αυξημένου κόστους στους καταναλωτές, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να απορροφούν μεγάλο μέρος των επιβαρύνσεων, συμπιέζοντας τα περιθώρια κέρδους τους.