Πολυνομοσχέδιο στη Βουλή: Νέες ρυθμίσεις για επιδόματα, δόσεις, υβριδικά και προσωπική διαφορά

Το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει 150 ευρώ για οικογένειες με παιδιά, 300 ευρώ για συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες, 72 δόσεις και ένταξη στον εξωδικαστικό από 5.000 ευρώ.

Με αλλαγές διατύπωσης -αλλά όχι ουσίας- στο θέμα της προσωπικής διαφοράς δημοσίων υπαλλήλων, κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Περιλαμβάνει την έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για οικογένειες με παιδιά, τη ρύθμιση για 72 δόσεις προς τη φορολογική διοίκηση και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, τη μείωση του ελάχιστου ορίου οφειλών για ένταξη στον εξωδικαστικό στις 5.000 ευρώ, καθώς και την ετήσια οικονομική ενίσχυση 300 ευρώ για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και συνταξιούχους που πληρούν τα σχετικά κριτήρια.

Στο τελικό κείμενο προστίθενται και νέες διατάξεις, εν σχέσει με το αρχικό κείμενο που τέθηκε σε διαβούλευση: μεταξύ άλλων, αυξάνεται το ακατάσχετο όριο τραπεζικών λογαριασμών φυσικών προσώπων, ενώ οι ενισχύσεις για δαπάνες ειδικής αγωγής ορίζονται ρητά ως ανεκχώρητες, ακατάσχετες και μη συμψηφιζόμενες. Επιπλέον προβλέπεται συστέγαση δημοσίων υπηρεσιών σε ακίνητα τα οποία ήδη το δημόσιο ενοικιάζει για να στεγάζει υπηρεσίες του.

Στο ζήτημα της προσωπικής διαφοράς, η ρύθμιση επαναδιατυπώνεται εκ βάθρων, προβλέποντας «επίδομα εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών» και όχι χορήγηση προσωπικής διαφοράς όπως προέβλεπε το κείμενο που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Η νέα διάταξη-διατύπωση, προβλέπει μηνιαίο ποσό 300 ευρώ ως «επίδομα εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών» για υπαλλήλους συγκεκριμένων υπηρεσιών, όπου προβλέπεται προσωπική διαφορά για παλαιότερους. Το ποσό εντάσσεται στις τακτικές αποδοχές και συμψηφίζεται με τυχόν καταβαλλόμενη προσωπική διαφορά κατά την 30ή.6.2026. Αν από τον συμψηφισμό προκύπτει πλεονάζον ποσό, αυτό συνεχίζει να καταβάλλεται ως προσωπική διαφορά. Αν η εφαρμογή της διάταξης οδηγεί σε μείωση των καθαρών αποδοχών, η διαφορά καταχωρίζεται ως νέα προσωπική διαφορά ή προσαυξάνει την ήδη υφιστάμενη.

Στα υβριδικά ΙΧ, το τελικό κείμενο διατηρεί τη μείωση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης, αλλά προβλέπει μεταβατική περίοδο 6 μηνών. Καλύπτει οχήματα που εισήχθησαν από 1 Νοεμβρίου 2025 έως 31 Μαΐου 2026, για τα οποία διατηρείται η απαλλαγή έως 75% του τέλους ταξινόμησης. Έτσι παίρνει παράταση έξι μήνες η ρύθμιση, χωρίς να αλλάζει κάτι για όσους είχαν κάνει παραγγελία.

Το πολυνομοσχέδιο προβλέπει επίσης έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, χωρίς αίτηση, για γονείς που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια.

Για τις ευάλωτες ομάδες και τους συνταξιούχους, η ετήσια ενίσχυση αυξάνεται στα 300 ευρώ και καταβάλλεται τον Νοέμβριο, με διεύρυνση της βάσης των δικαιούχων σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς.

Παράλληλα, θεσπίζεται ρύθμιση έως 72 δόσεων για οφειλές προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, με ελάχιστη δόση 30 ευρώ, δυνατότητα ηλεκτρονικής αίτησης μέσω myAADE από τον Ιούλιο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και επιτόκιο 5,84% για φορολογικές οφειλές. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα ρύθμισης τελωνειακών και ασφαλιστικών οφειλών.

Πέρα από αυτά, στο τελικό νομοσχέδιο προστίθενται νέα άρθρα 96, 97 και 98, που αφορούν τη φορολογική μεταχείριση πρόσθετης απόδοσης σε οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων, τη φορολογική μεταχείριση των ίδιων οργανισμών και τον ορισμό ετήσιου κύκλου εργασιών για το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ κατά τον χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής.

Προστίθενται επίσης τα άρθρα 100 και 101, με παράταση της σύμβασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ και παράταση προθεσμίας για τη μετατροπή νομίσματος δανείου.