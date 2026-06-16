Γιατί η Chevron «μαζεύει» ελληνικά οικόπεδα – Τι βλέπει ο αμερικανικός κολοσσός στην Ελλάδα

Η Chevron ενισχύει την παρουσία της στην Ελλάδα, αποκτώντας και επίσημα συμμετοχή και ρόλο operator στο Block 10, την πέμπτη πλέον παραχώρηση του χαρτοφυλακίου της στη χώρα.

Η επισημοποίηση της εισόδου της Chevron στο Block 10 τη Δευτέρα, στα ανοιχτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου, δεν αποτελεί απλώς ακόμη μία εταιρική συμφωνία στον τομέα των υδρογονανθράκων. Στην πραγματικότητα, επιβεβαιώνει μια ευρύτερη στρατηγική επιλογή του αμερικανικού ενεργειακού κολοσσού, ο οποίος μέσα σε λίγους μήνες έχει δημιουργήσει ένα από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια ερευνών που έχει ποτέ συγκεντρώσει ξένη πετρελαϊκή εταιρεία στην Ελλάδα.

Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας για το Block 10, η Chevron αποκτά παρουσία σε πέντε θαλάσσιες παραχωρήσεις στην Ελλάδα και αναλαμβάνει τον ρόλο του operator σε όλες αυτές, καθώς ήδη κατέχει ποσοστό 70% και είναι διαχειριστής στις παραχωρήσεις Νότια Κρήτη 1, Νότια Κρήτη 2, Νότια Πελοπόννησος και A2, ενώ πλέον αποκτά αντίστοιχο ρόλο και στο Block 10.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί η Chevron χτίζει τόσο γρήγορα ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων στην Ελλάδα σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες είναι ιδιαίτερα επιλεκτικές ως προς τις νέες επενδύσεις τους. Η απάντηση φαίνεται να βρίσκεται στον συνδυασμό γεωλογικών, γεωπολιτικών και επιχειρηματικών παραγόντων.

Από γεωλογικής πλευράς, οι περιοχές νότια της Κρήτης, νότια της Πελοποννήσου και στο Ιόνιο θεωρούνται τμήματα μιας ευρύτερης λεκάνης της Ανατολικής Μεσογείου, όπου τα τελευταία χρόνια έχουν εντοπιστεί σημαντικά κοιτάσματα φυσικού αερίου σε Ισραήλ, Αίγυπτο και Κύπρο. Οι πολυετείς σεισμικές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα δεν έχουν ακόμη οδηγήσει σε γεώτρηση στις περισσότερες περιοχές, ωστόσο έχουν διατηρήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των διεθνών εταιρειών για το δυναμικό της περιοχής.

Παράλληλα, η Ελλάδα αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου. Η παρουσία αμερικανικών εταιρειών όπως η Chevron και η ExxonMobil συνδέεται όχι μόνο με τις πιθανές ανακαλύψεις κοιτασμάτων, αλλά και με τη γενικότερη προσπάθεια διαφοροποίησης των πηγών προμήθειας φυσικού αερίου προς την Ευρώπη μετά την ενεργειακή κρίση των τελευταίων ετών.

Σε τι στάδιο βρίσκονται οι έρευνες στο Block 10

Το Block 10, η συγκεκριμένη περιοχή συγκαταλέγεται στις πιο ώριμες ερευνητικά παραχωρήσεις της χώρας, καθώς διαθέτει πλέον εκτεταμένο πακέτο γεωλογικών και σεισμικών δεδομένων. Ωστόσο, σε αντίθεση με το Block 2 του Ιονίου, όπου έχει ήδη δρομολογηθεί η πρώτη ερευνητική γεώτρηση για τις αρχές του 2027, η νέα κοινοπραξία Chevron - HELLENiQ ENERGY καλείται ακόμη να αξιολογήσει τα διαθέσιμα στοιχεία πριν αποφασίσει την είσοδο στην τρίτη ερευνητική φάση που περιλαμβάνει γεώτρηση.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των προηγούμενων φάσεων πραγματοποιήθηκε η πρόσκτηση 1.210 χιλιομέτρων σεισμικών δεδομένων 2D, αυξάνοντας κατά 40% τη διαθέσιμη βάση δεδομένων της περιοχής, ενώ ακολούθησε για πρώτη φορά η συλλογή 2.416 τετραγωνικών χιλιομέτρων σεισμικών δεδομένων 3D, τα οποία καλύπτουν περίπου το 88% της παραχώρησης. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται κρίσιμα για τον εντοπισμό πιθανών γεωλογικών στόχων και εξηγούν γιατί το Block 10 θεωρείται σήμερα μία από τις πιο ώριμες ερευνητικά παραχωρήσεις της χώρας.

Η ανάληψη του ρόλου του operator από τη Chevron ερμηνεύεται από αρκετούς στην αγορά ως ένδειξη ότι η εταιρεία επιθυμεί να έχει η ίδια τον πλήρη έλεγχο των επόμενων αποφάσεων για την περιοχή.

Παράλληλα, έχει υποβληθεί αίτημα για 15μηνη παράταση της 2ης Ερευνητικής Φάσης, γεγονός που δίνει στη νέα κοινοπραξία Chevron - HELLENiQ ENERGY επιπλέον χρόνο για την αξιολόγηση των δεδομένων πριν από την επόμενη κρίσιμη απόφαση.

Το επόμενο διάστημα η νέα κοινοπραξία αναμένεται να προχωρήσει σε κοινή επανεξέταση και αξιολόγηση του συνόλου των γεωλογικών και σεισμικών στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί τα προηγούμενα χρόνια. Με βάση τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας θα εξεταστούν οι πλέον υποσχόμενες γεωλογικές δομές, θα επιλεγούν πιθανοί γεωτρητικοί στόχοι και θα ληφθούν οι σχετικές τεχνικές και επενδυτικές αποφάσεις που θα καθορίσουν εάν η παραχώρηση θα περάσει στην 3η ερευνητική φάση, η οποία περιλαμβάνει την πραγματοποίηση ερευνητικής γεώτρησης. Με δεδομένη και την 15μηνη παράταση που έχει ζητηθεί για τη 2η ερευνητική φάση, οι καθοριστικές αποφάσεις για το μέλλον του Block 10 αναμένονται μέσα στην επόμενη τριετία, διάστημα κατά το οποίο θα κριθεί εάν η περιοχή θα περάσει από το στάδιο της αξιολόγησης των σεισμικών δεδομένων στο κρίσιμο τεστ της γεώτρησης.

Η στρατηγική της Chevron

Η συγκέντρωση πέντε παραχωρήσεων στο ίδιο χαρτοφυλάκιο επιτρέπει στη Chevron να αξιολογεί τα γεωλογικά δεδομένα συνολικά και όχι αποσπασματικά. Η εταιρεία μπορεί να συγκρίνει σεισμικά στοιχεία από διαφορετικές περιοχές, να εντοπίζει κοινά γεωλογικά χαρακτηριστικά και να κατανέμει επενδυτικούς πόρους με μεγαλύτερη ευελιξία. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους οι πετρελαϊκές εταιρείες συχνά επιδιώκουν να δημιουργούν «συστάδες» παραχωρήσεων σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή αντί να επενδύουν σε μεμονωμένα οικόπεδα.

Τη στρατηγική αυτή περιέγραψε τη Δευτέρα κατά τη σύσκεψη στο ΥΠΕΝ και ο Διευθυντής Ερευνών Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής της Chevron, Andrew Deighan, ο οποίος χαρακτήρισε τη Μεσόγειο περιοχή όπου η εταιρεία επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω το παγκόσμιο ερευνητικό της χαρτοφυλάκιο. Όπως ανέφερε, η Chevron προσβλέπει στην αξιολόγηση του δυναμικού υδρογονανθράκων του Block 10, το οποίο βρίσκεται σε «μια ενδιαφέρουσα, υπό εξερεύνηση περιοχή», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η διεθνής τεχνογνωσία της εταιρείας σε έργα πετρελαίου και φυσικού αερίου μπορεί να συνδυαστεί με την εμπειρία της HELLENiQ ENERGY για την ανάπτυξη νέων ενεργειακών πηγών.

Για την Ελλάδα, η εξέλιξη αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στο ερευνητικό πρόγραμμα υδρογονανθράκων, καθώς η Chevron δεν περιορίζεται στις τέσσερις παραχωρήσεις που εξασφάλισε μέσω του διαγωνισμού του 2025, αλλά επιδιώκει να διευρύνει περαιτέρω την παρουσία της.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης, σημείωσε ότι η είσοδος της Chevron στο Block 10 ευθυγραμμίζει τα ποσοστά συμμετοχής των δύο εταιρειών σε όλα τα blocks του νοτίου Ιονίου, δημιουργώντας μια πολύ μεγαλύτερη ενιαία ερευνητική περιοχή. Όπως ανέφερε, η δυνατότητα δραστηριοποίησης σε μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια παραχωρήσεων είναι αυτή που προσελκύει τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου και επιτρέπει συνέργειες τόσο στο στάδιο της έρευνας όσο και ενδεχομένως αργότερα στο στάδιο της ανάπτυξης.