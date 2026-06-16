ΕΡΓΑΝΗ: 993.189 προσλήψεις στο τετράμηνο του 2026 - Έσπασε τα κοντέρ ο Απρίλιος με ρεκόρ σε καταλύματα και εστίαση

Το ισοζύγιο ροών απασχόλησης του μηνός Απριλίου καταγράφεται πάντα θετικό και επιπλέον η επίδοση του Απριλίου 2026 είναι η υψηλότερη καταγεγραμμένη θετική επίδοση ισοζυγίου μηνός Απριλίου από το 2001 μέχρι σήμερα

Μετά τις χαμηλές «πτήσεις» του φετινού Ιανουαρίου στην αγορά εργασίας, ακολούθησε ένα τρίμηνο με πολύ θετικό αποτύπωμα και αθρόες προσλήψεις σε κλάδους που σχετίζονται με το τουριστικό προιόν.

Η έναρξη της σεζόν τον Απρίλιο συνοδεύτηκε με 352.335 νέες θέσεις εργασίας, ενώ τον Μάρτιο οι προσλήψεις άγγιξαν τις 243.159 και τον ισχνό Φεβρουάριο τις 198.480, όσες δηλαδή και τον Ιανουάριο (199.215). Συνολικά, κατά το πρώτο τετράμηνο του 2026 οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 993.189 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 793.076, εκ των οποίων οι 473.129 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 319.947 οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου τετραμήνου του έτους 2026 είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 200.113 περισσότερες θέσεις εργασίας, αποτελώντας την υψηλότερη επίδοση πρώτου τετραμήνου έτους από το 2001 μέχρι σήμερα.

Ειδικά για τον Απρίλιο, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», καταγράφεται θετικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά 145.209 θέσεις εργασίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του Απριλίου, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 352.335, ενώ οι αποχωρήσεις σε 207.126.

Από τις 207.126 συνολικά αποχωρήσεις, οι 91.273 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 115.853 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Από τη σύγκριση των στοιχείων των δύο μηνών, Απρίλιος 2026 και Απρίλιος 2025, προκύπτει υψηλότερη επίδοση κατά 11.302 περισσότερων θέσεων εργασίας για τον φετινό Απρίλιο 2026 (θετικό ισοζύγιο 145.209 θέσεων εργασίας) έναντι θετικού ισοζυγίου (133.907) τον περσινό Απρίλιο.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το ισοζύγιο ροών απασχόλησης του μηνός Απριλίου καταγράφεται πάντα θετικό και επιπλέον η επίδοση του Απριλίου 2026 είναι η υψηλότερη καταγεγραμμένη θετική επίδοση ισοζυγίου μηνός Απριλίου, από το 2001 μέχρι σήμερα.

Οι κλάδοι που ξεχώρισαν με τις περισσότερες αναγγελίες πρόσληψης ήταν αυτοί των καταλυμάτων (90.046 νέες θέσεις εργασίας), της εστίασης (με 96.274 θέσεις) και του λιανεμπορίου (με 21.982 θέσεις).

Οι ειδικότητες με την υψηλότερη ζήτηση στην αγορά εργασίας συνδέονται εύλογα με τους top κλάδους και αφορούν τον τουρισμό και την εστίαση (μάγειροι, σερβιτόροι, καμαριέρες κλπ). Ωστόσο πολλές επιχειρήσεις αναζητούν και διοικητικά στελέχη όπως πωλητές, ταμίες, γραμματείς, υπαλλήλους γραφείου κ.α.