Ιράν: Σχέδιο συμφωνίας 14 σημείων με ΗΠΑ - Τι προβλέπει για Στενά του Ορμούζ και κυρώσεις

Η ένταση στη Μέση Ανατολή αποκλιμακώνεται, όπως είχε ήδη προαναγγείλει και ο Ντόναλντ Τραμπ. Τι προβλέπει το σχέδιο.

Σχέδιο συμφωνίας 14 σημείων με τις ΗΠΑ δημοσίευσαν ιρανικά ΜΜΕ, με την ένταση στη Μέση Ανατολή να αποκλιμακώνεται, όπως είχε ήδη προαναγγείλει και ο Ντόναλντ Τραμπ. Το σχέδιο συμφωνίας περιλαμβάνει τη δέσμευση των ΗΠΑ για άρση των κυρώσεων για το πετρέλαιο και υπόσχεση από το Ιράν για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ εντός 30 ημερών.

Το έγγραφο των 14 σημείων υπαγορεύει ότι οι τελικές διαπραγματεύσεις δεν θα ξεκινήσουν μέχρι την αποδέσμευση το 50% των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν, την αναστολή των κυρώσεων για το πετρέλαιο του Ιράν και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού. Όλες οι αμερικανικές δυνάμεις θα πρέπει να αποσυρθούν από το Ιράν και οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους θα πρέπει να παρουσιάσουν σχέδια ανοικοδόμησης για το Ιράν αξίας τουλάχιστον 300 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ταυτόχρονα, προβλέπεται: «μόνιμη και άμεση παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου», ενώ ορίζεται μια περίοδος διαπραγματεύσεων 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η Γενεύη, στην Ελβετία, εμφανίζεται ως πιθανή τοποθεσία για την υπογραφή του μνημονίου ενδεχομένως και την Κυριακή, σύμφωνα με το Bloomberg.

Το Αxios μετέδωσε νωρίτερα πως ΗΠΑ και Ιράν θα πραγματοποιήσουν πυρηνικές διαπραγματεύσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου της εκεχειρίας, στο πλαίσιο μνημονίου κατανόησης που περιλαμβάνει μηχανισμό διαχείρισης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Το κείμενο της συμφωνίας προβλέπει άμεση επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ χωρίς επιβολή διοδίων, σταδιακή άρση κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και παράταση της εκεχειρίας για διάστημα 60 ημερών, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Αμερικανικά αεροσκάφη που μεταφέρουν εξοπλισμό για τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, απογειώθηκαν προς την Ευρώπη με σκοπό την υπογραφή μιας πιθανής συμφωνίας με το Ιράν. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επικοινώνησε με πρόσωπα κοντά στη διοίκηση Τραμπ, ώστε να ενημερωθεί για την πορεία της συμφωνίας. Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η επίτευξη προκαταρκτικής συμφωνίας προέκυψε έπειτα από διαπραγματεύσεις υπό τη μεσολάβηση του Κατάρ με τον Ιρανό ΥΠΕΞ.

Υπενθυμίζεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε πως έχει εξευρεθεί «πολύ καλή συμφωνία» με την Ισλαμική Δημοκρατία, ενώ έκανε λόγο περί ενδεχόμενης υπογραφής της κάπου «στην Ευρώπη» μέσα σε «αυτό το Σαββατοκύριακο». Απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ο ένοικος του Λευκού Οίκου μίλησε για «πολύ καλή συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος με το Ιράν», ενώ, «αφού οριστικοποιηθούν τα έγγραφα», θα υπογραφούν «τις προσεχείς ημέρες», «ίσως στην Ευρώπη».

Ξεκαθάρισε πως δεν θα είναι παρών προσωπικά, ότι θα στείλει τον Τζέι Ντι Βανς να τον εκπροσωπήσει. Ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους εκτίμησε επίσης ότι πιστεύει πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, επικύρωσε αυτήν την «πολύ γερή συμφωνία-πλαίσιο» -μίλησε για «μνημόνιο κατανόησης» (memorandum of understanding, MoU)- με τις ΗΠΑ.