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H Ρωσία είναι «ανοιχτή σε νέες ιδέες» για την ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία

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H Ρωσία είναι «ανοιχτή σε νέες ιδέες» για την ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία
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Το Κρεμλίνο είχε δηλώσει νωρίτερα σήμερα ότι δεν έχει δει λάβει κάποια ιδιαίτερη ενημέρωση σχετικά με τις νέες ειρηνευτικές προτάσεις

Η Ρωσία είναι ανοιχτή να εξετάσει νέες ιδέες και προτάσεις που σχετίζονται με την ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Η Ζαχάροβα προέβη στην δήλωση αυτή, αφότου μια ουρανική πηγή δήλωσε στο Reuters την περασμένη εβδομάδα ότι Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι συζήτησαν μια πρόταση για αεροπορική εκεχειρία, την οποία θα υποβάλουν στους Ρώσους ομολόγους τους στο πλαίσιο ενός νέου γύρου ειρηνευτικών συνομιλιών.

Το Κρεμλίνο είχε δηλώσει νωρίτερα σήμερα ότι δεν έχει λάβει κάποια ιδιαίτερη ενημέρωση σχετικά με τις νέες ειρηνευτικές προτάσεις ενόψει ης προγραμματισμένης για αύριο Τρίτη συνάντησης μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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tags:
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