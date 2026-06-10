Τζιτζικώστας: «Οι πολίτες της Ευρώπης περιμένουν από εμάς αξιόπιστες, διαφανείς και δίκαιες μεταφορές»

Οι δυο πολιτικές εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Υπουργών. Τι ανέφερε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού.

Στο Συμβούλιο Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο, όπου συζητήθηκαν οι δυο νέες πολιτικές της ΕΕ μία για τη ναυτιλία και τα ναυπηγεία και μία για τα λιμάνια, συμμετείχε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας.

«Η Ευρώπη χρειάζεται μεγαλύτερη ασφάλεια, ισχυρότερη ανταγωνιστικότητα και καλύτερη συνδεσιμότητα, ειδικά με την αστάθεια που επικρατεί παγκοσμίως. Οι ανθεκτικοί λιμένες και ο ισχυρός ναυτιλιακός τομέας δεν αποτελούν απλώς οικονομικά, αλλά στρατηγικά πλεονεκτήματα για την Ευρώπη», επισήμανε ο Επίτροπος.

Οι δυο πολιτικές εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Υπουργών.

Αναφερόμενος στη δέσμη μέτρων για τη στρατιωτική κινητικότητα, τα οποία επίσης αποτέλεσαν κεντρικό θέμα συζήτησης στο Συμβούλιο Υπουργών, ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε ότι «η Ευρώπη χρειάζεται την υποδομή και τις διαδικασίες για την ταχεία και ομαλή διασυνοριακή μετακίνηση στρατιωτικού προσωπικού και εξοπλισμού. Είναι αδήριτη ανάγκη να προχωρήσουμε με ταχύτητα, εξετάζοντας παράλληλα και τη σημασία των drones σε αυτό το πλαίσιο. Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο».

Στο Συμβούλιο Υπουργών συζητήθηκε επίσης η πρόταση που κατέθεσε ο κ. Τζιτζικώστας για τη διακοπή των αλλαγών της ώρας δυο φορές το χρόνο, με το 84% των Ευρωπαίων πολιτών να υιοθετεί την πρόταση, αλλά και η δέσμη μέτρων για τους ταξιδιώτες σχετικά με την εύκολη έκδοση εισιτηρίων τρένων και πολυτροπικών μετακινήσεων με ένα κλικ, την οποία παρουσίασε πριν από λίγες εβδομάδες ο Επίτροπος.

Για την κατάργηση των αλλαγών της ώρας ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε ότι «παραμένει προτεραιότητα της Κομισιόν να καταργήσουμε αυτό το ανασταλτικό μέτρο που πλέον είναι αδικαιολόγητο, περιττό και δεν χρησιμεύει πουθενά. Έχουμε στοιχεία ότι επηρεάζει αρνητικά την υγεία των ανθρώπων, μπερδεύει την καθημερινότητα των πολιτών και φέρνει δυσκολίες στην οικονομική δραστηριότητα, ενώ δεν εξοικονομείται πια και ενέργεια. Ήρθε ο καιρός να προωθήσουμε την κατάργηση αυτού του μέτρου και είμαι αποφασισμένος να εργαστώ στενά γι’ αυτό με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είναι η ώρα του ρεαλισμού για την Ευρώπη και θα τεκμηριώσουμε περαιτέρω την αναγκαιότητα κατάργησης του μέτρου, μετά την ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης που εκπονείται».

«Στόχος μας είναι να ακούμε την κοινωνία. Στόχος μου είναι να καταστήσω τα ταξίδια σε όλη την Ευρώπη πιο εύκολα, πιο διαφανή, πιο φιλικά προς τους επιβάτες. Ένα ταξίδι, ένα εισιτήριο. Οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να συγκρίνουν και να αγοράζουν ταξίδια με διάφορους και διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς, χωρίς αστερίσκους, με απλότητα και σαφήνεια. Αυτό περιμένουν από εμάς: αξιόπιστες, διαφανείς και δίκαιες μεταφορές. Και επίσης αυτή είναι μια κρίσιμη εβδομάδα για τα δικαιώματα των επιβατών στις αερομεταφορές. Χρειαζόμαστε μια ισορροπημένη συμφωνία που να λειτουργεί σε όφελος όλων των εμπλεκομένων και θα την πετύχουμε όλοι μαζί», δήλωσε ο κ. Τζιτζικώστας.

Επίσης στο Συμβούλιο Υπουργών συζητήθηκαν ζητήματα του σιδηροδρόμου και της σιδηροδρομικής βιομηχανίας, που είναι κρίσιμη για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, ενώ στο περιθώριο του Συμβουλίου Υπουργών υπογράφηκαν συμφωνίες με κράτη μέλη για την πρόοδο σε δυο βασικούς τομείς, τις δοκιμές αυτόνομων οχημάτων στην Ευρώπη και τις υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών φορτηγών, που είναι σημαντικές για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ.

«Με αυτές τις συμφωνίες αποδεικνύουμε ότι στην Ευρώπη είμαστε όλοι αποφασισμένοι να μετατρέψουμε τις πολιτικές δεσμεύσεις σε συγκεκριμένες δράσεις, καθιστώντας της μεταφορές στο σύνολό τους πιο αποδοτικές, πιο βιώσιμες, πιο φιλικές στον πολίτη και πιο ανταγωνιστικές», επισήμανε ο κ. Τζιτζικώστας.