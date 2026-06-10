Δήμας: Οι νέες υποδομές σχεδιάζονται με υψηλότερη ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική κρίση

Οι νέες υποδομές που κατασκευάζονται θα είναι πιο ανθεκτικές ώστε να ανταποκριθούν σε αντίστοιχα ακραία καιρικά φαινόμενα στο μέλλον».

H ανθεκτικότητα των υποδομών είναι καθοριστικός παράγοντας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, κατά τη συμμετοχή του στο «NatCat Summit», του Money Review με θέμα «Επιμερίζοντας τον Κίνδυνο: Ο Ρόλος Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα στις Φυσικές Καταστροφές».

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών είπε ότι, σήμερα, ο σχεδιασμός των έργων λαμβάνει περισσότερο υπόψη τις παραμέτρους της διαχείρισης και της συντήρησης, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας, ακόμη και της τεχνητής νοημοσύνης, πλέον.

«Όταν δημιουργείς μια νέα υποδομή απαιτείται μια ολιστική προσέγγιση, η οποία αφορά όλες τις παρεμβάσεις που απαιτούνται ώστε να είναι λειτουργική, βιώσιμη και ανθεκτική για την κοινωνία και για την ίδια την υποδομή», είπε ο κ. Δήμας, αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον αυτοκινητόδρομο Πάτρα – Πύργος.

Σε ερώτηση για τις επιπτώσεις των κακοκαιριών «Daniel» και «Elias» ο Υπουργός έκανε λόγο για τεράστια καταστροφή στις υποδομές της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, σημειώνοντας πως το πρόγραμμα αποκατάστασης των οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών ξεπερνά τα 1,3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων σχεδόν 500 εκατ. ευρώ προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Μίλησε για μια εξαιρετικά απαιτητική διαδικασία, καθώς σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση, κατεγράφησαν και συμφωνήθηκαν παρεμβάσεις σε 1.007 σημεία στο οδικό δίκτυο. «Οι νέες υποδομές που κατασκευάζονται θα είναι πιο ανθεκτικές ώστε να ανταποκριθούν σε αντίστοιχα ακραία καιρικά φαινόμενα στο μέλλον», συμπλήρωσε ο κ. Δήμας.

Ερωτηθείς για την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, ο κ. Δήμας σχολίασε ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών καταδεικνύουν ότι οποιοδήποτε κράτος δεν μπορεί από μόνο του να καλύψει πλήρως, μέσω αποζημιώσεων, τις συνέπειες μιας πολύ μεγάλης καταστροφής και απαιτείται μεγαλύτερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.

Σχετικά, υπενθύμισε πως η Πολιτεία έχει ήδη θεσπίσει ένα σημαντικό φορολογικό κίνητρο, μέσω της μείωσης του ΕΝΦΙΑ, για τους πολίτες που ασφαλίζουν ιδιωτικά τις περιουσίες τους, εκφράζοντας τη βούληση τα επόμενα χρόνια, να επεκταθούν οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, με σκοπό την ενίσχυση της πρόληψης, αλλά και της ασφαλιστικής συνείδησης.